Junioshow 2026 Bursa'da Açıldı: 21. Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Fuarı Başladı

Junioshow 2026 Bursa'da kapılarını açtı

Junioshow, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki küresel vitrini olarak 20-22 Ocak 2026 tarihlerinde kapılarını açtı. Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılar ve koleksiyonlar

Bu yıl 21’incisi düzenlenen fuarda, 0-12 yaş grubuna yönelik tüm sezonları kapsayan yeni koleksiyonlar sergileniyor. Tek tip ve özel dekorasyonlu stantlarda yer alan ürünleri tanıtan yaklaşık 80’e yakın firma, yurt içinden nitelikli alıcıların yanı sıra yurt dışından 30’dan fazla ülkeden gelen 200’ü aşkın yabancı alıcı ile iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın sürdürülebilirliği ve uluslararası etkisine dikkat çekti. Burkay, "Fuarın 21. kez düzenlenmesi ve kesintisiz şekilde devam etmesi, sektörümüzün ve ekosistemimizin gücünün en somut göstergesidir." dedi.

Burkay ayrıca Bursa'nın sektör içindeki konumuna vurgu yaparak, "Bu fuar artık yalnızca bir üretim buluşması değil aynı zamanda moda ve trendlerin belirlendiği uluslararası bir platformdur. Bugün dünyanın birçok ülkesindeki raflarda Bursa’da üretilen ürünler yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Burkay, BTSO'nun uluslararası fuarcılığa verdiği önemi de vurgulayarak Merinos AKKM ve Bursa Fuar Merkezi’nde her yıl uluslararası ölçekte yaklaşık 20 büyük organizasyona ev sahipliği yaptıklarını bildirdi. Ayrıca Bursa'nın 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 117'den fazla ülkeye ticaret yapan yapısının bu tür organizasyonlarla desteklendiğini belirtti. Küresel ekonomi hakkında ise Dünya Bankası ve OECD raporlarına atıfta bulunarak 2026'da enflasyonist baskıların azalması ve Avrupa'da talebin güçlenmesinin sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti.

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit ise organizasyonun sektöre katkısını vurgulayarak, "200’ün üzerinde alıcının ziyaret ettiği fuarımızın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Junioshow, Bursa’nın uluslararası ticaretteki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Junioshow’un gelenekselleştiğini ve sürekliliğini ispat etmiş bir organizasyon olarak Bursalı iş insanları için bereketli geçmesini temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orkun Gazioğlu da fuarın, "Fuar, sektörün inovasyon gücünü ve Bursa’nın bu alandaki öncülüğünü net şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Salih Altun, stantları gezdiklerini belirterek, "Katılımcı profili ve ürün çeşitliliği açısından son derece etkileyici bir organizasyon. Bursa, kalite ve moda açısından dünya ile rekabet edebilen bir şehir. Valilik olarak tüm üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Fuarın önemi

Junioshow, sektörün önde gelen üreticilerini ve uluslararası alıcıları bir araya getirerek Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonundaki lider konumunu pekiştiriyor. 21 yıllık geçmişiyle fuar, hem ticari bağlantılar hem de sektör trendlerinin belirlendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

