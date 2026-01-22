Bartın Limanı 2025'te 313 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Bartın Limanı 2025'te 360 giden/gelen gemiyle 313.191.481$ ihracat ve 212.263.900$ ithalat gerçekleştirdi; Amasra'da 28.559 yolcu gümrükten geçti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:24
Bartın Gümrük Müdürlüğü rakamları ve Dünya Gümrük Günü mesajı

Bartın Gümrük Müdürü Abdulkadir Yelkenoğlu, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'dan gerçekleşen dış ticaretle ilgili 2025 yılı verilerini paylaştı.

Bartın Limanında 2025 yılında 360 giden gemi ile 313 milyon 191 bin 481 dolar ihracat ve 360 gelen gemi ile 212 milyon 263 bin 900 dolar ithalat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yelkenoğlu ayrıca, geçen yıl Amasra Yolcu Limanında 31 gelen ve 31 giden gemideki toplam 28 bin 559 yolcunun gümrük işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Dünya Gümrük Günü'nü de kutlayan Yelkenoğlu, 2026 yılı Dünya Gümrük Günü teması olarak "Gümrük, Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Korur"'un belirlendiğini vurguladı. Uluslararası arz zincirinde önemli rol oynayan gümrüklerin, sınır güvenliğini sağlayarak çevresel, ekonomik ve toplumsal tehditlerle mücadelede sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Yelkenoğlu, müdürlüğün hedeflerini açıklarken şunları kaydetti: "Müdürlüğümüzde 14 personelimiz ile birlikte görev yaptığımız iç ve dış paydaşlarımızla, Bakanlığımızın yeni stratejik vizyonu olan "Türkiye’yi Dünyada Hızlı ve Kolay Ticarette Güven Kapısı" haline getirmek üzere yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern cihazlarla engelleyerek, ekonomik kalkınmada güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gelişime açık, insan odaklı, güven esaslı ve çevreye saygılı çalışma yürütülmektedir".

