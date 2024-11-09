Bakan Ersoy'dan Turizm Hedefinde 61 Milyon Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2024 Ziyaretçi Hedefini Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen AK Parti Muratpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, 2024 yılı sonu için belirledikleri ziyaretçi hedefini 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettiklerini ve bu rakamın aşılacağına inandıklarını ifade etti.

Antalya'nın Kültürel Zenginlikleri Öne Çıkıyor

Ersoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun evinde yaralı bulunmasına değinerek olayın üzücü olduğunu belirtti. Kongrelerin ilçe teşkilatına yeni bir soluk getireceğine işaret eden Bakan, Türkiye'nin her alanda daha ileriye gitmesini sağlayan bir ekip olduklarını vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'yi dünya markası yapmak ve Antalya'yı turizmde hak ettiği zirveye taşımakta kararlı olduklarını söyleyerek, "Artık dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Antalya'nın güzelliklerini görmek için bu topraklara adım atıyorlar" dedi.

Kültür Yolu Festivali ile Antalya'nın Önemi Artıyor

Bu yıl Antalya'nın ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, festival ile kentin hem turizmde hem de kültürel mirasta öne çıktığını belirtti. 9 gün boyunca 285’ten fazla etkinlik düzenleyerek Antalya'nın tarihsel ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Antalya'da Rekor Turist Sayısı

Bakan Ersoy, Antalya'da bu yıl gelen turist sayısının 16 milyonu aştığını duyurdu. Yılın 10 ayında Antalya’ya gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında arttığını belirtti. Tanıtım çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Ersoy, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yurtdışından önemli bir katılım sağladıklarını kaydetti.

Yerel Yönetimlerden Beklentiler

Bakan Ersoy, yerel yönetimlerden de üzerine düşeni yapmalarını beklediğini vurgulayarak, "Yerel yönetimler bütçelerini turistik gezilere değil, hizmete ayırmalı" dedi. Antalya'nın sorunlarının yerel yönetimlerin görevi olduğunu belirterek, şehrin gelişimi için daha fazla sorumluluk almaları gerektiğine dikkat çekti.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, partinin kongrelerinin bayram havasında geçtiğini ve milletin umudunun AK Parti olduğunu ifade etti. AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ise, yerel yönetimlerdeki sıkıntılara vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muratpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muratpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.