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Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:51
Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eve bakılan vatandaşlar ve aileleri için vermiş oldukları ‘evde bakım yardımı’ ödemelerinin hesaplara yatırılmış olduğun duyurdu. Bakan Göktaş, yarım ödemelerinde bu ay toplamda 4.2 milyar ödeme yapıldığını ifade etti.

Aile odaklı yardım ödemeleri arasında yer alan evde bakım yardımları ödemeleri, düzenli bir şekilde her ay 7 bin 608 TL olarak, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Mayıs ayı ödemelerinin de hesaplara yatırılmış olduğu bilgisini paylaşan Bakan Göktaş, bu ödemelerden yaklaşık 560 bin vatandaşın faydalandığını ifade etti.

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