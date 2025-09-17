SPK'den Kız Öğrencilere 'Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler' Eğitimi

SPK'den kız öğrencilere finansal okuryazarlık ve siber güvenlik eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık eğitimleri çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçirerek 'Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler' başlıklı eğitim programına başladı. Kurul yöneticilerinin Koruncuk Vakfı bünyesindeki kız öğrencilere verdiği ilk sunum kurumun eğitim atılımının başlangıcını oluşturdu.

Eğitimin hedefi ve temel mesajları

SPK tarafından yapılan açıklamada, finansal okuryazarlığın bireylerin doğru finansal kararlar alması ve finansal refah seviyesini artırması amacıyla sahip olmaları gereken farkındalık, bilgi, tutum ve davranışların bütünü olduğu vurgulandı. Sunumda katılımcılara finansal okuryazarlığın hangi özellikleri gerektirdiği ayrıntılı şekilde aktarıldı.

"Kişiler, finansal açıdan özgüvenli olmalı, bir şey satın almadan önce düşünmeli, geleceğine yatırım yapmalı, finansal planlama yaparken gerçekçi hedefler belirlemeli, borçlanırken mantıklı ve vade uyumuna dikkat etmeli, tüketici haklarını bilmeli. Bu özelliklere sahip kişiler gerçek anlamda finansal okuryazardır. Finansal okuryazarlık, özgürlüğe ve geleceğe açılan kapıdır."

Ulusal farkındalık çalışmaları ve iş birlikleri