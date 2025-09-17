SPK'den Kız Öğrencilere 'Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler' Eğitimi

SPK, Koruncuk Vakfı'ndaki kız öğrencilere 'Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler' programıyla finansal okuryazarlık ve siber güvenlik eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:40
SPK'den kız öğrencilere finansal okuryazarlık ve siber güvenlik eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık eğitimleri çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçirerek 'Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler' başlıklı eğitim programına başladı. Kurul yöneticilerinin Koruncuk Vakfı bünyesindeki kız öğrencilere verdiği ilk sunum kurumun eğitim atılımının başlangıcını oluşturdu.

Eğitimin hedefi ve temel mesajları

SPK tarafından yapılan açıklamada, finansal okuryazarlığın bireylerin doğru finansal kararlar alması ve finansal refah seviyesini artırması amacıyla sahip olmaları gereken farkındalık, bilgi, tutum ve davranışların bütünü olduğu vurgulandı. Sunumda katılımcılara finansal okuryazarlığın hangi özellikleri gerektirdiği ayrıntılı şekilde aktarıldı.

"Kişiler, finansal açıdan özgüvenli olmalı, bir şey satın almadan önce düşünmeli, geleceğine yatırım yapmalı, finansal planlama yaparken gerçekçi hedefler belirlemeli, borçlanırken mantıklı ve vade uyumuna dikkat etmeli, tüketici haklarını bilmeli. Bu özelliklere sahip kişiler gerçek anlamda finansal okuryazardır. Finansal okuryazarlık, özgürlüğe ve geleceğe açılan kapıdır."

Ulusal farkındalık çalışmaları ve iş birlikleri

Sunumda, SPK tarafından son 1 yılda finansal okuryazarlık alanında önemli projelerin hayata geçirildiği bildirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı genelgeyle her yıl 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacağı anımsatıldı.

Kurulun ülke genelinde farkındalık oluşturduğu; bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolleri imzaladığı da sunumda ifade edildi.

Gençlere yönelik siber güvenlik uyarıları

"Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler" başlıklı bölümde gençlere özel hazırlanmış içerikler ve gerçek vaka örnekleriyle dijital dolandırıcılıklara karşı alınacak önlemler paylaşıldı. Sunumda gençleri siber dünyada bekleyen finansal riskler, dijital dolandırıcılıklar, finansal izlerini güvenli şekilde yönetme yöntemleri ve verilerini muhafaza etme yolları hakkında açıklayıcı bilgiler yer aldı.

SPK, finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenen gençlerin siber dünyanın tehlikelerinden uzak duracağı ve daha iyi korunacağı mesajını öne çıkardı.

