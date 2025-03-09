Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı yarın için 2 bin 950 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi %42,7 arttı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:18
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Yarın İçin Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1615 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Artan İşlem Hacmi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %42,7 artışla 1 milyar 512 milyon 20 bin 507 lira oldu.

Gün Öncesi Fiyat Tespitleri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00’de 2 bin 950 lira, en düşük saat 13.00’te 1615 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 415 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 423 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün en yüksek elektrik fiyatı 2 bin 995 lira, en düşük fiyatı ise 81 lira olarak kayıtlara geçti.

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