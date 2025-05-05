DOLAR
38,58 0,04%
EURO
43,87 -0,53%
ALTIN
4.114,16 -2,42%
BITCOIN
3.639.209,9 1,43%

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü 2025 İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı: Üretim ve İhracatta Düşüş

TÜRKBESD, 2025'in ilk çeyreğinde beyaz eşya sektöründeki iç satışların %15 azaldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 14:06
Türkiye Beyaz Eşya Sektörü 2025 İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı: Üretim ve İhracatta Düşüş

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü İçin Zorlu Bir Yıl Olacak

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılına ait ocak-mart dönemine dair verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sektör, iç satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir gerileme yaşadı. İhracat, adet bazında %3 azalma gösterirken toplam üretimdeyse %4'lük bir düşüş kaydedildi.

Mart Ayında Düşüş Devam Ediyor

Mart ayına gelindiğinde iç satışlardaki düşüş %17'ye çıkarken, ihracatta %2'lik sınırlı bir artış görüldü. Üretim adetlerinde ise %6'lık bir azalma kaydedildi. İhracatta yaşanan üst üste üç yıl süren düşüş, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki güçlü konumunu olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın'dan Uyarılar

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, Türkiye'nin beyaz eşya ihracatının %75'inin Avrupa pazarına gerçekleştiğine dikkat çekti. Sığın, küresel talep daralmasının ve artan ticaret gerilimlerinin, maliyet artışlarıyla birlikte sektörü daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Enerji Verimliliği Teşvik Edilmeli

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının sektörün sürdürülebilirliği için kritik bir adım olduğuna işaret etti. Türkiye'nin enerjideki tasarruf miktarını artırmanın yanı sıra, üretim yeteneğini güçlendireceği vurgulandı.

Girdi Maliyetleri Baskı Oluşturuyor

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, beyaz eşya sektörünün, çelik ürünleri gibi kritik ham maddelere bağımlılığının arttığını ifade etti. Ticaret politikası soruşturmalarının sektörel maliyetleri artırdığını ve rekabet gücü üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

İç Pazar Dinamikleri Önemli

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, iç pazar dinamiklerinin canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı. Tüketici alım gücünün artırılması için kredi kartı faiz oranlarının makul seviyelerde tutulması gerektiği belirtildi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2025 yılı ilk çeyrek verilerini...

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2025 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madencilik Sektörü İzin Süreleri İçin Reform Bekliyor
2
TÜROB 25. Olağan Genel Kurulu: Müberra Eresin Yeniden Başkan Seçildi
3
BATEM, Süs Bitkileri Islah Çalışmalarını Sektör Temsilcilerine Tanıttı
4
Gaziantep'te Enerji Verimliliği Eğitimi ile Sürdürülebilir Yapılara Adım
5
Türk Firmaları Hannover Messe 2025 Fuarı'nda 1500 Metrekare ile Boy Gösteriyor
6
Borsa, Altın ve Dolar Haftayı Kazançla Kapattı
7
Doları olanlar zenginliğe hazırlansın! Bu rakam dolar sahiplerine düğün bayram ettirecek

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı