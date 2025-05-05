Türkiye Beyaz Eşya Sektörü 2025 İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı: Üretim ve İhracatta Düşüş

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü İçin Zorlu Bir Yıl Olacak

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılına ait ocak-mart dönemine dair verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sektör, iç satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir gerileme yaşadı. İhracat, adet bazında %3 azalma gösterirken toplam üretimdeyse %4'lük bir düşüş kaydedildi.

Mart Ayında Düşüş Devam Ediyor

Mart ayına gelindiğinde iç satışlardaki düşüş %17'ye çıkarken, ihracatta %2'lik sınırlı bir artış görüldü. Üretim adetlerinde ise %6'lık bir azalma kaydedildi. İhracatta yaşanan üst üste üç yıl süren düşüş, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki güçlü konumunu olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın'dan Uyarılar

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, Türkiye'nin beyaz eşya ihracatının %75'inin Avrupa pazarına gerçekleştiğine dikkat çekti. Sığın, küresel talep daralmasının ve artan ticaret gerilimlerinin, maliyet artışlarıyla birlikte sektörü daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Enerji Verimliliği Teşvik Edilmeli

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının sektörün sürdürülebilirliği için kritik bir adım olduğuna işaret etti. Türkiye'nin enerjideki tasarruf miktarını artırmanın yanı sıra, üretim yeteneğini güçlendireceği vurgulandı.

Girdi Maliyetleri Baskı Oluşturuyor

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, beyaz eşya sektörünün, çelik ürünleri gibi kritik ham maddelere bağımlılığının arttığını ifade etti. Ticaret politikası soruşturmalarının sektörel maliyetleri artırdığını ve rekabet gücü üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

İç Pazar Dinamikleri Önemli

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, iç pazar dinamiklerinin canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı. Tüketici alım gücünün artırılması için kredi kartı faiz oranlarının makul seviyelerde tutulması gerektiği belirtildi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2025 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı.