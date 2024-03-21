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Bakan Göktaş: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğal gaz için dünzeli olarak verilecek olan destek ödemlerinin başladığını duyurdu. Hak sahibi aileler için 2023 senesi ekim, kasım, aralık ayları ve 2024 yılı ocak, şubat ayları için toplam 584 bin 941 haneye 399 milyon 947 bin lira ödeme yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:52
Bakan Göktaş: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Doğal gaz destek ödemeleri için yazılı açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahipleri için ödemelerin başladığını duyurdu. Toplamda 584 bin 941 hane için 399 milyon 947 bin liralık destek ödemesi yapılacağını belirten Bakan Göktaş, “Doğal gaz tüketim desteği” ödemelerini artık dönemsel değil düzenli olarak yapılacağını belirtti.

Düzenli doğal gaz tüketim desteğinden kimler faydalanabilir?

Düzenli bir şekilde ödenecek olan doğal gaz tüketim desteğinden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği onaylanmış olan haneler faydalanabiliyor. SYDV, hak sahiplerini belirlerken gelir durumunu, hanede yaşayan kişi sayısını ve kişi başına düşen gelir miktarını göz önünde bulunduruyor.

Doğal gaz tüketim desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin, T.C. vatandaşı olması, doğal gaz aboneliğinin bulunması gibi şartlar da bulunuyor.

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden destek programına başvuru yapması isteniyor. Bakan Göktaş’ın da açıklamasında belirttiği gibi, hak sahibi olan vatandaşlar, doğal gaz faturaları ile PTT ödeme noktalarına giderek bu destekten faydalanabiliyorlar.

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