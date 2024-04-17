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Bakan Işıkhan: Emeklilere ve asgari ücrete zam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emekliler için ara zam yapılmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:02
Bakan Işıkhan: Emeklilere ve asgari ücrete zam yok

Bir süredir vatandaşlar, asgari ücret ve emekli maaşlarında ara zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Konu ile son dakika açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları için de asgari ücret için de ara zam yapılmayacağını açıkladı.

Işıkhan, “En düşük emekli maaşı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyon veya sözleşme kaynaklı farkları emeklilere yansıtacağız. Ancak bunların dışında asgari ücrette ya da emekli maaşında ara zam söz konusu değil” şeklinde konuştu.

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