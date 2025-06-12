Bakan Kacır: 2030'da Türkiye'den 100 Bin Teknoloji Girişimi Doğacak

Türkiye'nin Teknoloji Vizyonu: 2030 Hedefleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılına gelindiğinde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacaklarını açıkladı. Kacır, bu açıklamayı, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreninde yaptı.

Büyük Bir Ekosistem İnşası

Bakan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oldukça büyük bir ekosistem inşa ettiklerini belirtti. 23 yıl önce Türkiye’de yalnızca iki teknopark bulunduğunu hatırlatan Kacır, bu teknoparklarda 56 teknoloji girişiminin faaliyet gösterdiğini, bugün ise Türkiye genelinde 106 teknoparkta 11 bin 500 teknoloji girişimi bulunduğunu vurguladı.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısında Artış

Türkiye'nin dört bir yanında 1700'e yakın AR-GE ve tasarım merkezinin bulunduğunu ifade eden Kacır, AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine çıktığını dile getirdi. Kacır, Türk girişimcilerin adlarını dünyaya duyurmaya devam etmek için önümüzdeki dönemde atılacak adımları kapsayan planlarını aktararak, "Son dönemde teknoloji ve inovasyon fonlarıyla girişim sermayesi fonlarına yönlendirdiğimiz kamu kaynakları 5 milyar liranın üzerine çıktı," dedi.

Turcorn 100 Programı ile Hedefler

Kacır, şu an için yedi teknoloji girişiminin milyar dolar değerini aştığını ve bu sayıyı hızlı bir şekilde yükseltmek için Turcorn 100 programını başlattıklarını açıkladı. Girişimlere yönelik terzi usulü desteklerle, küreselleşen ve büyüyen teknoloji girişimlerinin sayısının artacağına inandığını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası ve Beklentiler

BTM Merkezinin, İstanbul Ticaret Odası'nın liderliğinde yürütülecek çalışmalarla önemli bir paya sahip olduğunu söyleyen Kacır, meslek komiteleriyle girişimler arasında etkileşimin artacağının ve bu durumun girişimlerin geliştirdikleri teknolojileri reel sektörün beklentilerine uygun hale getirebileceğinin altını çizdi.

Terminal İstanbul Projesi

Kacır, ayrıca İstanbul'da önümüzdeki dönem içerisinde Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürecek olan Terminal İstanbul projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Bu merkez, bugüne dek on bine yakın teknoloji girişiminin doğmasına ve büyümesine katkı sunmuş durumda.

Uluslararası Başarılar ve Yeni Anlaşmalar

Dün Türkiye tarihine önemli bir anlaşma imzalandığını da aktaran Kacır, Endonezya ile imzalanan anlaşmanın, Türk mühendisler tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının 48 adedinin tedarik edilmesine yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca, Leonardo ve Baykar gibi firmaların, Avrupa'daki savunma sanayi ve havacılık alanında atacakları adımları da takip ettiğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreni’ne katılarak konuşma yaptı.