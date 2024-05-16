Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

Sayıştay Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan bir ilanla, 13 Mayıs 2024 tarihinde Ön Lisans mezunlarından sözleşmeli büro personeli alacağını duyurdu. Alım, Sayıştay’ın mevcut personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak.

KADRO SAYISI

Toplamda 4 sözleşmeli büro personeli pozisyonu için Sayıştay Başkanlığı tarafından alım yapılacak. Adayların P93 puan türüne sahip olmaları gerekmekte.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları bekleniyor.

Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, sağlık durumunun görevi yapmaya uygun olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuç alma, ceza hükümlülüğü bulunmama ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması yer alıyor.





ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

KPSS Yeterliliği

Adayların, 2022 yılı KPSS Ön Lisans düzeyinde P93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Eğitim Gereklilikleri

Adayların, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi gibi önlisans programlarından birinden mezun olmaları şart.

BAŞVURU ZAMANLAMASI

Sayıştay Başkanlığı’nın sözleşmeli büro personeli alımı için başvurular 15 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 24 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular, yalnızca “Sayıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” platformu üzerinden veya Kariyer Kapısı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak kabul edilecektir.