Bakan Kacır, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin Yeni Binasını Açtı

Bakan Kacır'dan İTÜ'ye Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışına katıldı. Açılışta, üniversitenin proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya gelen Kacır, gençlerin ülkenin geleceğindeki rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlerimize Güveniyoruz

Kacır, konuşmasında şunları ifade etti: "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda en çok gençlerimize güveniyoruz. Onların azmi, tutkusu ve kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz."

Bakan Kacır, açılışın ardından, farklı kategorilere ait projeler üreten 34 İTÜ proje ve teknoloji takımıyla bir araya geldi. Bu takımlar, hava, kara, su, uydu ve uzay alanlarında, su üstü ve su altı projeleri geliştirmektedir.

Sosyal Medyada Duyurdu

Kacır, İTÜ'nün yeni binasının açılışına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı. Açıklamasında, "Hava, kara, uydu ve uzay, su üstü ve su altı kategorilerinde, çok farklı çalışma alanlarında projeler üreten, dünyadaki birçok teknoloji yarışmasında dereceleri bulunan İTÜ proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya geldik." şeklinde ifadeler kullandı.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bölümleri

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinde, bilgisayar mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği ile bilişim sistemleri mühendisliği bölümleri lisans programları sunulmaktadır. Ayrıca, bilgisayar mühendisliği, oyun ve etkileşim teknolojileri ile bilişim teknolojileri alanlarında lisansüstü programlar da uygulanmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışına katıldı.