Bakan Kacır: Kadın Araştırmacılara 22,4 Milyar Lira Destek Sağladık

Türkiye'nin Kadın Girişimcileri Destekleme Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun 1. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son 23 yılda TÜBİTAK eliyle 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte, Bakan Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarına değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan planlı ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu ön plandaydı.

Güçlü Bir Kadın İstihdamı Modeli

Türkiye’yi yüksek katma değerli ve rekabetçi bir üretim merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda, Türk kadınlarının ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırma kararlılığını sürdüreceklerini belirtti. Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarısını artırmak için kadınların bu süreçte daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

Kacır, kadın girişimciliğini desteklemek adına Bakanlık olarak hazırlanan çeşitli programlara da değindi. Türkiye'de girişimci ekosisteminde yer alan 7 Turcorn'dan 4’ünün kadın girişimciler tarafından kurulduğunu vurguladı.

Türk Kadınının Yüzyılı: Hedefler ve Projeler

Bakan, hedeflerinin Türkiye Yüzyılı'nın Türk kadınının yüzyılı olması olduğunu belirterek, kadın istihdamını artırmak için atılacak adımlar ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bahsetti. 2024-2025 dönemi ana teması olarak kadın girişimciliğini belirlediklerini aktaran Kacır, kadınların istihdam edilebilirliği ve destek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kacır, “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 227 projeye 1,8 milyar lira destek sunduk,” dedi. Kadınların üretim ve girişimcilikteki rolünü güçlendirmeye yönelik atılacak daha pek çok adım olduğunun altını çizdi.

Sonuç olarak, Bakan Kacır, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasında kadınların kritik bir rol oynadığını belirterek, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun etkili çalışmalara imza atacağına inandığını ifade etti.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2) ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (sağ 2) katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2) ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (sağ 2) katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.