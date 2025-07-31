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Bakan Kacır, Kırşehir'de OSB'lerdeki Gelişmeleri Paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kırşehir OSB'lerdeki büyümeyi ve KOBİ'lere sağlanan destekleri anlattı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 20:59
Bakan Kacır, Kırşehir'de OSB'lerdeki Gelişmeleri Paylaştı

Bakan Kacır, Kırşehir'de OSB'lerin Kişisel Gelişimi Hakkında Bilgi Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırşehir'de düzenlediği basın toplantısında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kacır, "OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan tesis sayısını ise 11 binden 60 bine yükselttik. Bugün Türkiye'nin OSB'leri Türk sanayinin adeta omurgası niteliğinde" dedi.

Kırşehir'de OSB Yatırımları Devam Ediyor

Bakan Kacır, Kırşehir'de OSB sayısının 3'e ve toplam büyüklüğünün 200 hektardan 700 hektara çıktığını ifade etti. "Yakın zamanda Mucur OSB'nin altyapılarını tamamladık. Elektrik şebekesini de hızla tamamlayacağız. 141 hektarlık Kırşehir OSB ilave alanını da bu yıl yatırım programına dahil ettik" şeklinde konuştu.

KOBİ Destekleri ve Yerel Kalkınma Hamleleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Türk ekonomisindeki önemine vurgu yapan Kacır, KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda Kırşehir'de 5 binden fazla KOBİ'ye destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, yeni yatırım teşvik sisteminde Kırşehir için çeşitli projelerle toplam 240 milyon lira destek sağlanacağı müjdesini verdi.

Kırşehir'in Sanayi ve İstihdam Potansiyeli

Kacır, Anadolu şehirlerinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat merkezleri olma rollerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Elbette kalkınma ajansımız ve KOP bölge idaremiz eliyle yerel kalkınma odaklı projelere etkin şekilde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından Kırşehir Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Kacır, Kırşehir'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ile partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Bakan Kacır, Kırşehir'deki ziyaretlerini TOGG marka aracı ile gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), bazı programlara katılmak için geldiği...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), bazı programlara katılmak için geldiği Kırşehir'de, Vali Murat Sefa Demiryürek'i (solda) makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), bazı programlara katılmak için geldiği...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), bazı programlara katılmak için geldiği Kırşehir'de, Vali Murat Sefa Demiryürek'i (solda) makamında ziyaret etti.

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