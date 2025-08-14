DOLAR
Bakan Kacır, KKTC Bakanı Amcaoğlu ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliğini Görüştü

Bakan Kacır ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın sanayi ve teknolojik kalkınması için projeler ve yatırımları görüştü.

Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınması için ortak adımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve heyetiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bir araya gelerek işbirliğini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini açıkladı.

Kacır, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin olarak, Kuzey Kıbrıs'ın sınai ve teknolojik kalkınmasına yönelik projeler ve yatırımlar üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Kacır'ın açıklamasından: "Türkiye olarak, bilgi ve tecrübemizi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşarak ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

