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Bakan Kacır, ROKETSAN'ı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ROKETSAN'da AR-GE çalışmaları hakkında bilgi aldı ve şirketin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 22:15
Bakan Kacır, ROKETSAN'ı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ROKETSAN'ı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN ziyaretinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine vurgu yaptı. Kacır, ROKETSAN'ın Türkiye'nin yeni nesil roket, füze ve mühimmat sistemleri üretimindeki rolünü önemsediğini ifade etti.

AR-GE ve Üretim Faaliyetleri Üzerine İstişareler

Yazılı bir açıklama yapan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk" dedi. Bakan, şirketin Türk savunma sanayisindeki liderliğini de vurguladı.

Dünyanın En Büyük 100 Savunma Sanayi Firması Arasında

ROKETSAN; ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri, MAM-L SİHA Akıllı Mühimmatı, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, BORA Taktik Balistik Füze, HİSAR ve SİPER hava savunma füzeleri, TAYFUN Balistik Füze Sistemi gibi teknolojileriyle, uluslararası alanda büyük bir oyuncu haline geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), ROKETSAN'ı ziyaret etti. Bakan Kacır'a...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), ROKETSAN'ı ziyaret etti. Bakan Kacır'a ziyaretinde, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit (solda) ile Genel Müdürü Murat İkinci (sağda) eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), ROKETSAN'ı ziyaret etti. Bakan Kacır'a...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), ROKETSAN'ı ziyaret etti. Bakan Kacır'a ziyaretinde, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit (solda) ile Genel Müdürü Murat İkinci (sağda) eşlik etti.

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