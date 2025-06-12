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Bakan Kacır, Samsun Yakakent OSB'yi Tanıttı ve Sanayi Yatırımlarını Destekleyeceğini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul’da yaptığı açıklamada Samsun Yakakent Su Ürünleri OSB'yi tanıttı ve sanayi yatırımlarını destekleyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 19:34
Bakan Kacır, Samsun Yakakent OSB'yi Tanıttı ve Sanayi Yatırımlarını Destekleyeceğini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) haziran ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, su ürünlerinde yenilikçi üretimi, yüksek verimliliği ve dış pazarlara erişimi güçlendirmek amacıyla Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunu duyurdu. "Bu vesileyle bu projenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum," dedi.

Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, son yıllarda liberal ticaretin terk edilerek yerli üretimin güçlendirildiğini vurguladı. "Korumacılık ve güvenilir ortaklardan tedarik anlayışı ön plana çıkıyor," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanlarında üretim kabiliyetlerini artırmak için attığı adımlara da değindi.

Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar, Türkiye’yi küresel üretim merkezleri arasına taşıdı. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık," şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla çeşit ürünü ihraç edebilen ülke olduğunu belirtti.

Kacır, Ar-Ge çalışmaları için yapılan harcamaların önemli ölçüde arttığını ve %66 oranında özel sektörden kaynaklandığını vurguladı. "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile dış ticaret açığımızın %85’ini oluşturan 284 ürünü ülkemizde üretmek için uzun vadeli finansman sağlıyoruz," dedi.

Ayrıca, sanayi tesislerinin Marmara Bölgesi'nden Anadolu şehirlerine taşınacağını duyuran Kacır, "289 ilçeye teşvikler sunarak kalkınmayı yaygınlaştıracağız. Bu teşvik programıyla istihdamı artırmayı planlıyoruz," ifadesini kullandı.

Kacır, OSB’lerin büyüklüğünü 350 bin hektara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye genelinde yeni sanayi alanları oluşturmak için çalışmalar yapıldığını belirtti. "Samsun-Mersin hattında 17 potansiyel yatırım alanı tespit ettik. Bu bölgelerde yeni sanayi parkları oluşturacağız," dedi.

Bakan Kacır, "Raylı sistem ağı ile entegre sanayi alanları kurarak ürünlerinizi küresel pazarlara daha hızlı ulaştırmayı hedefliyoruz," diyerek, Türkiye'nin sanayi başarısını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı meclis...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı meclis...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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