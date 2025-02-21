Bakan Kacır: Sınai Mülkiyet Portföyü 22 Yılda 2 Milyona Ulaştı

Bakan Kacır'dan Sınai Mülkiyet Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardıklarını duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden paylaştığı verilerle bu büyümenin detaylarını aktardı.

Acil Patent Araştırması ile Süreçler Hızlandı

Kacır, uyguladıkları Acil Patent Araştırması programıyla patent süreçlerinin hızlandırıldığını belirtti. Bu çerçevede, patent araştırma raporu sürelerinin 30 güne düşürüldüğünü ve patent tescil sürelerinin kısaltıldığını vurguladı.

2002 yılında sadece 414 patent başvurusu yapılırken, 2022'de başvuru sayısının 10,186'ya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, 2024 yılında 165,585 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildiğini aktardı.

AR-GE ve İnovasyon Ekosistemine Destek

Kacır, Türkiye'nin araştırma, geliştirme (AR-GE) ve inovasyon ekosistemine sağladıkları destekle, fikirlerin girişimlere ve ticari değere dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Yerel Başvuru ve Tescil Verileri

Bakan Kacır'ın paylaşımına göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de;

- 3,065 yerli faydalı model başvurusu alındı ve 2,911 tescil gerçekleştirildi.

- Yerli marka alanında 170,368 başvuru yapılırken, tescil sayısı 122,545 oldu.

- Yerli tasarım alanında ise 41,852 başvuru ile 36,573 tescil gerçekleşti.