Bakan Kacır: Umman ile Sanayi ve Teknoloji Odaklı Ortak Yatırımlara Kararlılıkla Devam

Bakan Kacır, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımlar ve ticaret hacmi artışı için kararlı adımlar vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 23:00
Bakan Kacır'ın Umman Görüşmesi: Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Öne Çıkıyor

Heyetler arası toplantıda ortak yatırım ve AR-GE adımları masaya yatırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kacır, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said başkanlıklarında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldıklarını bildirdi.

Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bulunduğunu belirten Kacır, devlet başkanlarının huzurunda endüstriyel işbirliği ile bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği anlaşmalarının teati edildiğini ifade etti.

Kacır, “Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Ayrıca Türkiye ve Umman işbirliğiyle ortak sanayi bölgeleri kurulması, AR-GE projeleri ve teknoparklar konusunda ortak adımlar atılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kacır, söz konusu görüşmeyi değerlendirirken şunları da paylaştı: “Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2) ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2) ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Umman’da, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef (ortada) ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2) ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2)...

