Bakan Kacır: Yüksek Teknoloji Yatırımlarıyla Türkiye'nin Kalkınmasını Hızlandıracağız

3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda mesajlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiği dönemde, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)'un ABD şubesi tarafından düzenlenen 3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Kacır, New York ziyaretleri süresince hem Türk toplumuyla bir araya geldiklerini hem de uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu fırsatları hatırlattıklarını belirterek, gelecek dönemde Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hızlandıracak adımlar atacaklarını söyledi.

Küresel sistemin zorlandığı bir dönemden geçildiğine değinen Kacır, "Bir yandan pek çok ezberin terk edildiği, küreselleşme rüzgarının dindiği, serbest ticaret yaklaşımının artık geçerliliğini kaybettiği bir dönemde Türkiye olarak bizler hem insanlığı adalet, merhamet değerleriyle yeniden buluşturabilmek ve nihayetinde Türk milletinin tarihi misyonunu yeniden icra etmesini sağlayabilmek ve daha aydınlık, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel müesseselerin işlevselliğine ilişkin uyarıda bulunan Kacır, "İnsanlığın ya bunları yeniden işler hale getireceğini ya da çok daha karanlık günlerle baş başa kalacağını" vurguladı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarla yoluna devam ettiğini belirterek, "Bütün dünyada olup biteni dikkatle takip ettiğimizde sahip olduğumuz güçlü liderliğin ve o liderlik sayesinde sürdürdüğümüz ekonomik ve siyasi istikrarın milletimiz için ne kadar hayati bir kıymet taşıdığını fark etmemiz mümkün." dedi.

Kacır, savunma sanayiinde, havacılıkta ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten bir ülke yolunda hızla ilerlediklerini söyleyerek, "Öz yeterliliğimizi en ileri düzeye çıkararak, kendi evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üretim gücüne dikkat çeken Kacır, ülkenin Çin'den Avrupa ortasına kadar uzanan geniş bir kuşakta rekabetçi şekilde yüksek hacimli ihracat yaptığını belirterek bunun "muazzam bir güç" olduğunu kaydetti. Kacır, gelecek dönemde iş insanlarıyla atılacak adımlar ve hayata geçirilecek yüksek teknoloji yatırımlarıyla kalkınma sürecinin daha da hızlanacağını söyledi.

ABD'deki Türk iş insanlarına çağrıda bulunan Kacır, "Bunu sağlayabilmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir yandan Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle yüksek teknoloji yatırımlarına en ayrıcalıklı destekleri, teşvikleri sunarken bir yandan da yerel kalkınma hamlesi hedefiyle 81 şehrimizin tümünde o şehrin ekonomik potansiyelini harekete geçirebilmek adına etkin teşvik programları uyguluyoruz." dedi.

Kacır, örnek projeleri şöyle sıraladı: Sinop'ta tıbbi balık yağı üretimi, Rize'de çay atıklarını ekonomik değere dönüştürme çalışmaları ve Mardin'de noodle üretimi ile Asya'ya ihracat hedefi. Bu alanlarda güçlü destek ve teşvikler sağlandığını belirtti.

Bilim insanları ve araştırmacıları Türkiye'ye kazandırma çabalarına da değinen Kacır, "TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz Lider Araştırmacılar Programı gibi programlarla yurt dışında tecrübe kazanmış bilim insanlarımızın ve diğer ulusların vatandaşlarının nitelikli bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kacır sözlerini, Türk milletinin istiklali ve istikbali için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek tamamladı.