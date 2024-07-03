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Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor!

Türkiye ekonomisi için önemli bir dönemeç olan haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verileri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu

Yayın Tarihi: 03.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:32
Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, dezenflasyon sürecinin başladığını vurguladı. Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerlerinin, yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Haziran ayında enflasyonun yüzde 1,64 arttığını ve yıllık bazda yüzde 71,6 yükseldiğini açıklayan Şimşek, bu verilerin fiyat istikrarı hedeflerine doğru ilerlediklerini gösterdiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, enflasyonun yükselmesine rağmen dezenflasyon sürecinde umut verici adımlar atıldığını belirtti. Ekonomik istikrar, sürdürülebilir cari açık ve rezerv birikimi gibi alanlarda sağlanan başarıların, dezenflasyon hedeflerinde de kendini göstereceğini vurguladı. Şimşek, "Fiyat istikrarına ulaşana kadar kararlılıkla programımızı uygulayarak, kalıcı refah artışını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Şimşek, ekonomik istikrarın yanı sıra sürdürülebilir cari açık ve rezerv birikimi gibi alanlarda elde edilen başarıların, dezenflasyon hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Bu başarıların, Türkiye'nin ekonomik yapılanmasında kalıcı bir refah artışı sağlamak için atılan adımların bir parçası olduğunu söyledi.

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