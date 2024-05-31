Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi: “İkinci yarıda daha da artacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme rakamları ile ilgili konuştu. Bakan Şimşek, programın olumlu katkısı ile dengelenmiş olan büyümenin, düşmekte olan cari açık ve artan güven sayesinde dezenflasyona önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

Şimşek, yılın ikinci yarısında daha destekleyici dış koşullar ve yurt içi taleple birlikte, dış talebin de pozitif katkı sunduğu bir döneme girileceğini ve büyümenin daha da artacağını öngördüklerini belirtti.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikaları ile birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru yol alındığını da dile getirdi.