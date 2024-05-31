Bist 100
10.643,92 1%
DOLAR
32,21 0,07%
EURO
34,97 0%
ALTIN
2.415,04 0,09%

Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi: “İkinci yarıda daha da artacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından paylaşılan büyüme verilerini yorumladı. Şimşek, “Yılın ikinci yarısında, destekleyici dış koşullar ve yurt içi talebin yanı sıra, dış talebin de pozitif katkı vereceği bir büyüme bekliyoruz” dedi.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:48
Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi: “İkinci yarıda daha da artacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme rakamları ile ilgili konuştu. Bakan Şimşek, programın olumlu katkısı ile dengelenmiş olan büyümenin, düşmekte olan cari açık ve artan güven sayesinde dezenflasyona önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

Şimşek, yılın ikinci yarısında daha destekleyici dış koşullar ve yurt içi taleple birlikte, dış talebin de pozitif katkı sunduğu bir döneme girileceğini ve büyümenin daha da artacağını öngördüklerini belirtti.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikaları ile birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru yol alındığını da dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Çeyrek altın biriktirenler bayram edecek! 5000 TL olacağı gün için net tarih verildi!

Emekli maaşlarına 7000 TL sürpriz ödeme! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Emekliler bu yaz bedava tatile gidecek! Cumhurbaşkanı dev kıyağını yaptı

Asgari ücrete temmuz zammı ayarı! Yeni rakam az önce sızdırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

En çenesi düşük burçlar belli oldu! Bu burçlar çok konuşmalarıyla meşhur

4A 4B 4C'lilere 8900 TL ek zam! O tarihte maaşlara ek yatırılacak

Altını elması unutun! Hepsinden 10 kat daha değerli: Bulana servet kazandırıyor

Bedava doğalgaz bitmişti! BOTAŞ son dakika açıklamayı yaptı

Karaciğer yağlanmasını tak diye durduruyor! Karaciğerini seven her gün bundan yiyor

Asgari ücrete temmuz zammı ayarı! Yeni rakam az önce sızdırıldı

Emekli maaşlarına 7000 TL sürpriz ödeme! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Pratik olsun diye içenler bir daha ağzına sürmeyecek! Damarları tıkadığı ortaya çıktı

En iyi baba olan burçlar belli oldu! Çocuklarına hep sevgi dolu yaklaşıyorlar

Emekliler bu yaz bedava tatile gidecek! Cumhurbaşkanı dev kıyağını yaptı

2-3-4 evi olanlar eyvah eyvah diyecek! Artık iki katını ödeyecekler

Çeyrek altın biriktirenler bayram edecek! 5000 TL olacağı gün için net tarih verildi!