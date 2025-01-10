Bakan Şimşek, Depremzede Mükelleflere Mücbir Sebep Halini 6 Ay Uzattı

Bakan Şimşek'ten Deprem Zedeler İçin Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80'ini kapsayacak şekilde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2024'e kadar uzatılması kararlaştırıldığını açıkladı.

Mücbir Sebep Halinin Detayları

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer alan mükelleflere mücbir sebep durumu uzatıldı. Bakan Şimşek, bu kararla 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan yaklaşık 73 bin 87 mükellefin mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacağını belirtti.

Bölgedeki Mükelleflerin Durumu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen bölgelerde 6 Şubat 2023 itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların vergi kanunları uygulamaları açısından mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi. Şimşek, "Belirlediğimiz 2,5 milyon lira ciro tutarı 2024 yıl sonu fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

Cirosu Yüksek Mükelleflere Bilgilendirme

Mükellefi 2,5 milyon lirayı aşan işletmelerin mücbir sebep hali ise 30 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda, vergi ödevlerini yerine getiremeyecek durumda olan mükelleflerin, bağlı oldukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel talepte bulunabilecekleri ifade edildi.

Ödeme Taksitleri ve Süreçler

Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili detaylara sahip bir sirküler hazırladı. Buna göre, 1 Ocak 2023 ile 6 Şubat 2023 tarihleri arasında bu yerlerde işe başlayan mükellefler için de mücbir sebep hali uzatılacak. Ayrıca, deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme süreleri uzatıldı ve 30 Haziran 2024 tarihine kadar ödemelerin yapılması gerekecek.

Mücbir sebep haline tabi tutulan mükellefler, taksitlendirme talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları sağlayanların borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Mücbir sebep hali uzatılan mükellefler, 7440 sayılı kanun kapsamında başvurularını 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yapabilecek. Peşin ödeme dahil ilk taksitlerin 30 Eylül 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.