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Bakan Şimşek, Dubai'de Yatırımcılarla Bir Araya Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dubai'de yatırımcılarla görüşerek Türkiye'nin ekonomik fırsatlarını tanıtacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:11
Bakan Şimşek, Dubai'de Yatırımcılarla Bir Araya Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Dubai'de Yatırımcılarla Buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yatırımcılarla önemli bir toplantı düzenliyor. Dubai'de 16 Ekim'de başlayan temasları, yarın sona erecek.

İlk Gün Temasları Verimli Geçti

Bakan Şimşek, temaslarının ilk gününde finans dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Toplantıda katılımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını yanıtlayarak önemli bilgiler paylaştı.

Yatırımcılarla Kapsamlı Görüşmeler

Dubai'deki toplantılarda, Türkiye'nin yatırım fırsatlarını tanıtmak üzere geniş katılımlı ve bire bir görüşmeler planlandı. Finans sektörü ve reel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılması beklenen buluşmada, Şimşek, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin ekonomik programındaki ilerlemeler üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Panelist Olarak Yer Alacak

Bakan Şimşek, ayrıca ülkenin en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde panelist olarak yer alacak. "Çoklu Ekonomik Blokların Yükselişi" başlıklı panele katılacak olan Şimşek'e, Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ve Endonezya Ekonomi İşleri Bakanı Airlangga Hartarto eşlik edecek.

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