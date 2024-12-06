Bakan Şimşek: Eğitimde Kalite Artışı, Ekonomik ve Beşeri Kalkınmanın Temeli

Bakan Şimşek, Türk Öğrencilerin Başarısını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki kalite artışının ekonomik ve beşeri kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki Gelişmeler

"Eğitimde kalite artışı, ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir," diyen Şimşek, Türkiye’nin TIMSS sonuçlarında her iki alanda da yükseliş gösterdiğini belirtti.

Bakan, Türkiye’nin 4. sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci olduğunu vurguladı.

Başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim camiasını, öğrencileri ve velileri yürekten tebrik eden Şimşek, bu başarıların önemine dikkat çekti.