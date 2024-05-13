Bakan Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini açıkladı: “Kamuda personel alımları kısıtlanacak”

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi toplantısında söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bizim önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak ve enflasyonu tek haneye düşürmek. TCMB enflasyonu düşürmek için kendi tedbirlerini alıyor. Biz de bugün açıklanan paketle ve daha sonra açıklayacağımız adımlarla, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, bugün (13 Mayıs) açıklanan paketin, konu ile ilgili son paket olmayacağını ve ilerleyen süreçte pek çok yeni adım atılacağını belirtti. Bugün açıklanan paketin hedeflerini ise Şimşek, “kamuda verimliliği artırmak; süreci izlemem, raporlama ve yaptırımı modelini hayata geçirmek; kamuya yönelik tedbirleri bu pakette sunmak” olarak ifade etti.

Kamuda araç alımına kısıtlama

Bakan Şimşek, “Yapısal reformları hızlandırmak için kamu maliyesinde pek çok reform yapacağız. Kamu için taşıt sayısı ve bazı standartlar belirlendi. Ayrıca yeni araç alımı ve kiralama, 3 yıl süreyle durdurulmuş durumda. Ayrıca yabancı menşeili araç kullanımını bitiriyoruz. Araçların yanı sıra deprem riski bulunan binalar hariç olmak üzere yeni bina alımı ve yapımını da yine 3 sene süre ile durdurmuş bulunmaktayız. Toplu taşıma kullanılabilecek yerlerde, servis olayını da kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamuya personel alımına kısıtlama

Bakan Şimşek, kamuya personel alımının da kısıtlanmış olduğunu duyurdu. Şimşek, “Kamuda yeni personel alımları, emekli olanlarla sınırlandırılacak. Yine kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek. Öte yandan kamuda çalışmakta olanlar için yönetim kurulu ücretleri de sınırlandırılacak. Sınır aşan kısımlar ise bütçeye gelir olarak aktarılacak” şeklinde konuştu.

Enerji verimliliğini artırma

Kamuda enerji verimliliğini artırmak istediklerini ifade eden Şimşek, “Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayarak, tasarruf sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra kamu kurumları tarafından verilmekte olan plaket, ajanda, takvim gibi eşantiyon türü hediyeleri yasaklıyoruz” dedi.

Demirbaş alımlarına da 3 yıl engeli

Bakan Şimşek, mobilya, ofis donanımı, tefrişat gibi demirbaş alımlarının da 3 yıl süre ile durdurulmuş olduğunu açıkladı. Şimşek “Kamuda makine ve teçhizatlar, ömrünü tamamlamadan elde çıkarılmayacak. Deprem ve zorunlu harcamaların dışında, mal ve hizmet alımı ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15lik kesinti olacak. Fiziken ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projelerini ve deprem nedeniyle gerekli olan projeleri önceleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kamuda yeni projeye yer yok

Şimşek, “Zorunlu durumlar dışında, kamu yatırım programı için yeni proje alınmayacak. Güçlü bir şekilde izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini benimseyeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi için “Tasarruf tedbirlerine, istisna olmaksızın herkes uymak zorunda” ifadelerini kullandı. Şimşek, “Önümüzdeki süreçte ise kamu ihale reformu, vergide adalet, kayıtdışı gibi pek çok alanda çalışmalar sürecek ve hayata geçirilecek” dedi.