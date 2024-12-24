DOLAR
35,16 0,14%
EURO
36,58 0,19%
ALTIN
2.960,05 -0,16%
BITCOIN
3.470.229,26 -5,62%

Bakan Şimşek OVP ile Enflasyonla Mücadelede Umut Verdi

Bakan Mehmet Şimşek, OVP'nin uygulanmasının önemine ve enflasyonun düşme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:49
Bakan Şimşek OVP ile Enflasyonla Mücadelede Umut Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Para Sohbetleri"nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlenen Para Sohbetleri etkinliğinde, uygulanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında yaptığı konuşmada, programın uygulanmaması durumunda enflasyonun ne seviyelere yükselebileceğinin önemine dikkat çekti. "Bu program uygulanmasaydı enflasyon ne olurdu?" sorusunun gündeme gelmediğini belirten Şimşek, 2025 yılına ilişkin görünümün olumlu olduğuna vurgu yaptı.

OVP'nin Hedefleri: Sürdürülebilir Büyüme ve Adil Gelir Dağılımı

Şimşek, OVP ile hedeflenen "sürdürülebilir yüksek büyüme ve gelirin daha adil dağılımı" olduğunu ifade etti. Enflasyonu düşürerek, mali disiplini sağlayarak, yapısal dönüşüm süreçleriyle rekabet gücünü ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu program sayesinde Türkiye'deki ekonomik kırılganlıkları azalttıklarını ve makro finansal istikrarı sağladıklarını vurguladı.

Deprem Sonrası Bütçe Disiplini

Şimşek, bütçe disiplinini deprem sonrası süreçte tesis ettiklerini belirterek, tahakkuk eden bütçe miktarının 2.6 trilyon lira olduğunu, bu rakamın cari kura göre neredeyse 75 milyar dolara tekabül ettiğini ifade etti. Bütçe açığının 2025 yılı itibarıyla %3 seviyelerine çekileceğini öngördü.

Dezenflasyon Hedefi

Bakan Şimşek, 2025'te en büyük önceliklerinin dezenflasyon ve yapısal dönüşüm

Kredi Risk Priminde Düşüş ve Borçlanma Maliyetleri

Türkiye'nin döviz rezervinin artık bir endişe kaynağı olmadığını vurgulayan Şimşek, CDS'lerin düşmesi ile borçlanma maliyetlerinde de yıllık 7 milyar dolar tasarruf

Gıda, Enerji ve Konut Arzı Üzerine Politika Çalışmaları

Enflasyonla mücadelede arz yönlü politikalara önemli destekler verileceğini belirten Şimşek, bu çerçevede konut, gıda ve enerji arzı

İstihdam ve Ekonomik Dayanıklılık

Son bir yılda 1 milyon vatandaşa istihdam sağlandığını belirten Şimşek, reel ekonominin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İhracat desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi.

İnşaat Sektöründe Fırsatlar

Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe ciddi fırsatlar olduğuna vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin dünya pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Öncelikler: Yapısal Dönüşüm ve Enerji Bağımsızlığı

Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerinin yapısal dönüşüm ve enerji bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye bu süreçte güçlü bir destek sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
TCMB, 2025-2027 Araştırma Gündemini Duyurdu
3
TSKB ve IFC Arasında 100 Milyon Dolar Kredi Anlaşması
4
Finansın Geleceği Zirvesi: Prof. Dr. Göksel Aşan, Kripto Varlıkların Tehditlerine Dikkat Çekti
5
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
6
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,88 Dolar: Piyasa Trendleri ve Etkileyen Faktörler
7
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!