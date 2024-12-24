Bakan Şimşek OVP ile Enflasyonla Mücadelede Umut Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Para Sohbetleri"nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlenen Para Sohbetleri etkinliğinde, uygulanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında yaptığı konuşmada, programın uygulanmaması durumunda enflasyonun ne seviyelere yükselebileceğinin önemine dikkat çekti. "Bu program uygulanmasaydı enflasyon ne olurdu?" sorusunun gündeme gelmediğini belirten Şimşek, 2025 yılına ilişkin görünümün olumlu olduğuna vurgu yaptı.

OVP'nin Hedefleri: Sürdürülebilir Büyüme ve Adil Gelir Dağılımı

Şimşek, OVP ile hedeflenen "sürdürülebilir yüksek büyüme ve gelirin daha adil dağılımı" olduğunu ifade etti. Enflasyonu düşürerek, mali disiplini sağlayarak, yapısal dönüşüm süreçleriyle rekabet gücünü ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu program sayesinde Türkiye'deki ekonomik kırılganlıkları azalttıklarını ve makro finansal istikrarı sağladıklarını vurguladı.

Deprem Sonrası Bütçe Disiplini

Şimşek, bütçe disiplinini deprem sonrası süreçte tesis ettiklerini belirterek, tahakkuk eden bütçe miktarının 2.6 trilyon lira olduğunu, bu rakamın cari kura göre neredeyse 75 milyar dolara tekabül ettiğini ifade etti. Bütçe açığının 2025 yılı itibarıyla %3 seviyelerine çekileceğini öngördü.

Dezenflasyon Hedefi