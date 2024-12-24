Bakan Şimşek OVP ile Enflasyonla Mücadelede Umut Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Para Sohbetleri"nde Önemli Açıklamalarda Bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlenen Para Sohbetleri etkinliğinde, uygulanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında yaptığı konuşmada, programın uygulanmaması durumunda enflasyonun ne seviyelere yükselebileceğinin önemine dikkat çekti. "Bu program uygulanmasaydı enflasyon ne olurdu?" sorusunun gündeme gelmediğini belirten Şimşek, 2025 yılına ilişkin görünümün olumlu olduğuna vurgu yaptı.
OVP'nin Hedefleri: Sürdürülebilir Büyüme ve Adil Gelir Dağılımı
Şimşek, OVP ile hedeflenen "sürdürülebilir yüksek büyüme ve gelirin daha adil dağılımı" olduğunu ifade etti. Enflasyonu düşürerek, mali disiplini sağlayarak, yapısal dönüşüm süreçleriyle rekabet gücünü ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu program sayesinde Türkiye'deki ekonomik kırılganlıkları azalttıklarını ve makro finansal istikrarı sağladıklarını vurguladı.
Deprem Sonrası Bütçe Disiplini
Şimşek, bütçe disiplinini deprem sonrası süreçte tesis ettiklerini belirterek, tahakkuk eden bütçe miktarının 2.6 trilyon lira olduğunu, bu rakamın cari kura göre neredeyse 75 milyar dolara tekabül ettiğini ifade etti. Bütçe açığının 2025 yılı itibarıyla %3 seviyelerine çekileceğini öngördü.
Dezenflasyon Hedefi
Bakan Şimşek, 2025'te en büyük önceliklerinin dezenflasyon ve yapısal dönüşüm Türkiye'nin döviz rezervinin artık bir endişe kaynağı olmadığını vurgulayan Şimşek, CDS'lerin düşmesi ile borçlanma maliyetlerinde de yıllık 7 milyar dolar tasarruf Enflasyonla mücadelede arz yönlü politikalara önemli destekler verileceğini belirten Şimşek, bu çerçevede konut, gıda ve enerji arzı Son bir yılda 1 milyon vatandaşa istihdam sağlandığını belirten Şimşek, reel ekonominin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İhracat desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe ciddi fırsatlar olduğuna vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin dünya pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerinin yapısal dönüşüm ve enerji bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye bu süreçte güçlü bir destek sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Kredi Risk Priminde Düşüş ve Borçlanma Maliyetleri
Gıda, Enerji ve Konut Arzı Üzerine Politika Çalışmaları
İstihdam ve Ekonomik Dayanıklılık
İnşaat Sektöründe Fırsatlar
Öncelikler: Yapısal Dönüşüm ve Enerji Bağımsızlığı
Türkiye'nin döviz rezervinin artık bir endişe kaynağı olmadığını vurgulayan Şimşek, CDS'lerin düşmesi ile borçlanma maliyetlerinde de yıllık 7 milyar dolar tasarruf Enflasyonla mücadelede arz yönlü politikalara önemli destekler verileceğini belirten Şimşek, bu çerçevede konut, gıda ve enerji arzı Son bir yılda 1 milyon vatandaşa istihdam sağlandığını belirten Şimşek, reel ekonominin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İhracat desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe ciddi fırsatlar olduğuna vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin dünya pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerinin yapısal dönüşüm ve enerji bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye bu süreçte güçlü bir destek sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Enflasyonla mücadelede arz yönlü politikalara önemli destekler verileceğini belirten Şimşek, bu çerçevede konut, gıda ve enerji arzı Son bir yılda 1 milyon vatandaşa istihdam sağlandığını belirten Şimşek, reel ekonominin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İhracat desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe ciddi fırsatlar olduğuna vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin dünya pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerinin yapısal dönüşüm ve enerji bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye bu süreçte güçlü bir destek sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Son bir yılda 1 milyon vatandaşa istihdam sağlandığını belirten Şimşek, reel ekonominin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İhracat desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi.
Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe ciddi fırsatlar olduğuna vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin dünya pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.
Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerinin yapısal dönüşüm ve enerji bağımsızlığı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye bu süreçte güçlü bir destek sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.