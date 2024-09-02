Bakan Şimşek'ten Dış Ticaret Açığı Açıklaması

Dış Ticaret Verilerinin Analizi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini ele alarak yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki dönemde cari dengede önemli bir azalma beklentisinde olduklarını belirtti.

Öngörüler ve Beklentiler

Geçen yıl mayıs ayında 57 milyar dolar olan cari açığın, 2023 yılının ağustos ayına gelindiğinde yaklaşık 16 milyar dolara düşeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Sonuç olarak sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

Dış Ticaret Dengesindeki İyileşme

Bakan Şimşek, ayrıca ağustos ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı ve yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre 40 milyar dolar azaldığını dile getirdi.