Bakan Şimşek'ten Sanayi Üretimi ve İş Gücü Değerlendirmesi

Bakan Şimşek, Ekonomideki Dayanıklılığı Vurguladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen politikalar sayesinde ekonominin dayanıklılığını koruduğunu açıkladı.

Sanayi Üretiminde Önemli Artış

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Verilerdeki olumlu gelişmelere dikkat çeken Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." şeklinde konuştu.

İstihdamda Yıllık Artış

Şimşek, Kasım 2024'te istihdamın aylık gerilediğini, ancak Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğini belirtti. Ayrıca, işsizlik oranının aynı dönemde yüzde 8,6 olduğunu kaydetti.