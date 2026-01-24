Bakan Şimşek'ten Shakespeare'li 'Saç ve Diş Turizmi' Paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngiltere'de mizahi paylaşımlar yapan No Context Brits adlı hesabın, Türkiye'deki sağlık turizmini William Shakespeare üzerinden esprili biçimde ele alan gönderisini yeniden paylaştı.

Gönderinin içeriği

Paylaşımda kullanılan görselde, ünlü yazar William Shakespeare görseliyle birlikte "William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)" ifadesi yer aldı. Görselde Shakespeare'in dişleri ve saçları özellikle dikkat çekti.

Paylaşım, İngiltere'deki gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan hesabın içeriğinin yeniden paylaşımı olarak kamuoyuna yansımış oldu.

