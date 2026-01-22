Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak — Sakarya Doğalgazı ve Düzce'ye Destek

Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'de düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısında kent ekonomik verileri, enerji üretimi ve teşvik paketleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti teşkilat yöneticileri, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Düzce'nin ekonomik yükselişi

Bakan Bolat, Düzce'nin 1999'daki depremin ardından yeniden inşa edildiğini vurgulayarak kent için şu değerlendirmeyi yaptı: "Düzce gerçekten örnek bir şehir. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzce yeniden kuruldu. Hızlı adımlarla büyümektedir." Bolat, ilin dış ticaret performansına dikkat çekti: "Düzce, ihracatta 19. büyük il konumuna geldi. 2 milyar dolar civarında ihracatı var. İthalatı ise 260 milyon dolar civarında. Bizim açımızdan çok büyük dış ticaret fazlası veren bir ilimiz." Ayrıca Düzce'de bugüne kadar yapılan hükümet yatırımlarının parasal karşılığının 73 milyar lira olduğunu belirtti ve kentin ekonomik temellerini "ticaret, tarım, turizm ve taşımacılık" olarak sıraladı; buna "sanayi"yi de eklediklerini ifade etti.

Enerji ve yerli üretim

Türkiye'nin dış ticaret ve enerji tablosuna ilişkin değerlendirmesinde Bolat, cari açık verilerine değindi: "Cari açığımız ilk 11 ay sonunda 22 milyar dolar civarındadır. Enerji ve altın ithalatını çıkardığımızda dış ticaret açığı vermiyoruz." Yerli üretimdeki artışın önemini vurgulayarak bölgesel enerji girişimlerine işaret etti: "Gerek Batman, gerek Gabar, gerekse Diyarbakır’da damarlar umut verici. Doğalgaz ile Akçakoca’ya çok yakın olan Sakarya yatağında üretim artmakta. Bugün 6,5 milyon hane yerli doğalgaz kullanıyor. Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak."

Güvenlik ve bölgesel duruş

Terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularına değinen Bolat, Türkiye'nin kararlılığını şöyle aktardı: "Terör bu coğrafyada 8-9 yıldır sona erdirildi. Polisimizin, askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabaları ile terörü söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de de söküp attık." Ayrıca, "Etrafımızda sıcak savaşlar noktasında Türkiye’ye bir ateş parçası düşürmedik. Sadece bölgesel değil küresel oyun kurucu konumuna geldik." ifadelerini kullandı.

Kredi müjdesi ve teşvikler

Bakan Bolat, Düzce için yeni yatırım ve destek paketlerini açıkladı: "Düzce’de Gümrük Müdürlüğü’nü kurduk, hayırlı olsun. Bize güzel bir yer tahsis etmişler. Arazisinin etrafına da Düzce Lojistik Merkezi kuralım dedik." Ayrıca esnaf için finansman desteği müjdesi verdi: "Bugün Düzce esnafı için acil 100 milyon lira destek finansman paketi açıkladık." Bolat, kredi maliyetlerindeki düzenlemeye de dikkat çekti: "1 Ocak itibarıyla esnaf kredilerinin kredi maliyetleri yüzde 20’ye düşürüldü." Son olarak Ticaret Bakanlığı, Düzce Üniversitesi ve TSO iş birliğiyle "İhracat Akademisi" çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

