Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak — Sakarya Doğalgazı ve Düzce'ye Destek

Bakan Ömer Bolat, Düzce ziyareti sırasında Sakarya doğalgazındaki artışla 6,5 milyon hanenin yerli gaz kullandığını, yerli üretimle faturaların düşeceğini ve 100 milyon TL destek açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:55
Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak — Sakarya Doğalgazı ve Düzce'ye Destek

Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'de düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısında kent ekonomik verileri, enerji üretimi ve teşvik paketleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti teşkilat yöneticileri, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Düzce'nin ekonomik yükselişi

Bakan Bolat, Düzce'nin 1999'daki depremin ardından yeniden inşa edildiğini vurgulayarak kent için şu değerlendirmeyi yaptı: "Düzce gerçekten örnek bir şehir. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzce yeniden kuruldu. Hızlı adımlarla büyümektedir." Bolat, ilin dış ticaret performansına dikkat çekti: "Düzce, ihracatta 19. büyük il konumuna geldi. 2 milyar dolar civarında ihracatı var. İthalatı ise 260 milyon dolar civarında. Bizim açımızdan çok büyük dış ticaret fazlası veren bir ilimiz." Ayrıca Düzce'de bugüne kadar yapılan hükümet yatırımlarının parasal karşılığının 73 milyar lira olduğunu belirtti ve kentin ekonomik temellerini "ticaret, tarım, turizm ve taşımacılık" olarak sıraladı; buna "sanayi"yi de eklediklerini ifade etti.

Enerji ve yerli üretim

Türkiye'nin dış ticaret ve enerji tablosuna ilişkin değerlendirmesinde Bolat, cari açık verilerine değindi: "Cari açığımız ilk 11 ay sonunda 22 milyar dolar civarındadır. Enerji ve altın ithalatını çıkardığımızda dış ticaret açığı vermiyoruz." Yerli üretimdeki artışın önemini vurgulayarak bölgesel enerji girişimlerine işaret etti: "Gerek Batman, gerek Gabar, gerekse Diyarbakır’da damarlar umut verici. Doğalgaz ile Akçakoca’ya çok yakın olan Sakarya yatağında üretim artmakta. Bugün 6,5 milyon hane yerli doğalgaz kullanıyor. Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak."

Güvenlik ve bölgesel duruş

Terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularına değinen Bolat, Türkiye'nin kararlılığını şöyle aktardı: "Terör bu coğrafyada 8-9 yıldır sona erdirildi. Polisimizin, askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabaları ile terörü söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de de söküp attık." Ayrıca, "Etrafımızda sıcak savaşlar noktasında Türkiye’ye bir ateş parçası düşürmedik. Sadece bölgesel değil küresel oyun kurucu konumuna geldik." ifadelerini kullandı.

Kredi müjdesi ve teşvikler

Bakan Bolat, Düzce için yeni yatırım ve destek paketlerini açıkladı: "Düzce’de Gümrük Müdürlüğü’nü kurduk, hayırlı olsun. Bize güzel bir yer tahsis etmişler. Arazisinin etrafına da Düzce Lojistik Merkezi kuralım dedik." Ayrıca esnaf için finansman desteği müjdesi verdi: "Bugün Düzce esnafı için acil 100 milyon lira destek finansman paketi açıkladık." Bolat, kredi maliyetlerindeki düzenlemeye de dikkat çekti: "1 Ocak itibarıyla esnaf kredilerinin kredi maliyetleri yüzde 20’ye düşürüldü." Son olarak Ticaret Bakanlığı, Düzce Üniversitesi ve TSO iş birliğiyle "İhracat Akademisi" çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, DÜZCE’DE İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, "DOĞALGAZ İLE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, DÜZCE’DE İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, "DOĞALGAZ İLE AKÇAKOCA’YA ÇOK YAKIN OLAN SAKARYA YATAĞINDA ÜRETİM ARTMAKTA. BUGÜN 6,5 MİLYON HANE YERLİ DOĞALGAZ KULLANIYOR. YERLİ ÜRÜN ARTTIKÇA FATURALAR AZALACAK" DEDİ.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, DÜZCE’DE İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, "DOĞALGAZ İLE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak — Sakarya Doğalgazı ve Düzce'ye Destek
2
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: SGK Borcu Olan Çiftçiye Kredi Verilmemesi Tarımı Tehdit Ediyor
3
Bartın Limanı 2025'te 313 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
4
Bakan Bolat Volta V1'i İnceledi — Yerli Elektrikli Araçtan Etkilendi
5
Gürsu Tarımı Libya'ya Açılıyor
6
Akıncı: TCMB'nin Faiz İndirimi (%38→%37) Kredi Piyasalarına Bağlı
7
Ali Çandır: Kasım Tarım-GFE’de Aylık En Yüksek Artış Enerjide

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları