Simav'da Sıcak Seralarda Zirai Don Zararları Tespit Edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu sıcak seralarda zirai don zararı meydana geldi.

Zarar tespit çalışmaları başlatıldı

İlçede yaşanan aşırı soğukların ardından üreticilerden gelen ihbarlar üzerine, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, don olayından etkilenen sıcak seralarda incelemelerde bulunarak mahsullerde oluşan zararı yerinde değerlendirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında seralardaki bitkisel üretimde meydana gelen hasarın boyutu belirlendi ve hazırlanan raporların ilgili birimlere iletileceği bildirildi.

Üreticilere uyarı

Yetkililer, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzer olumsuzluklara karşı üreticilerin meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

SİMAV’DAKİ SERALARDA ZİRAİ DON ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI