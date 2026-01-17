Kütahyalı Sarraf İsmail Alper: 'Altın Her Zaman Güvenli Liman' — 7 bin'den 9 bin'e Beklenti

Kütahyalı sarraf İsmail Alper, 40 yıllık tecrübesiyle altının uzun vadede güvenli liman olduğunu, yaz aylarında fiyatların 9 bin TL bandına ulaşabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:10
Kütahyalı Sarraf İsmail Alper: "Altın Her Zaman Güvenli Liman"

40 yıllık tecrübe ile altın piyasasındaki yükseliş ve yatırım önerileri

İsmail Alper, Kütahya ve Tavşanlı'da 40 yıldır kuyumculuk yapan deneyimli bir isim olarak, altın piyasasındaki yükseliş trendini değerlendirdi ve yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Alper, altının uzun vadede en güvenli liman olduğunu vurguladı.

Alper, piyasadaki hareketliliğe dikkat çekerek, "Mesleğim kuyumculuk ve yaklaşık 40 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda dünya genelinde gümüşün revaçta olduğunu ve iyi prim yaptığını görüyoruz. Ancak altın, uzun vadede her zaman değer katar. Türk halkı altını benimsemiştir; altına karşı her zaman bir sempati duyar. Vatandaşımız altın alırsa ileriye dönük mutlaka fayda sağlar" dedi.

Uzun vadeli bakış açısını öne çıkaran Alper, kısa vadeli dalgalanmalara karşın yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtti. Altının her geçen gün küçük adımlarla değer kazandığını söyleyen Alper, bu sürecin doğru değerlendirildiğinde kazandıracağını ifade etti.

Fiyat beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde Alper, şu an piyasalarda konuşulan 7 bin bandına referans vererek, özellikle yaz aylarına işaret etti: "Haziran ve Temmuz aylarında, düğün sezonunun da etkisiyle tüm meslektaşlarımın da öngördüğü gibi rakamlar 9 bin bandını bulabilir. Altın her gün ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın altına olan güveni boşa çıkmayacaktır; altın her zaman güvenli liman."

Gümüşteki hareketliliğe rağmen altının istikrarını koruduğunu vurgulayan Alper, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli plan yapmaya çağırarak sözlerini tamamladı.

EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

