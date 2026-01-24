Düzgün Marketler 25’nci Şubesini Yıldızkent’te Törenle Açtı

Düzgün Marketler, Palandöken Yıldızkent Yeni Bulvar’da 25’nci şubesini törenle açtı; protokol, STK ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:57
Açılış ve Konuklar

Düzgün Marketler zinciri, 25’nci şubesini Palandöken ilçesi Yıldızkent Yeni Bulvar bölgesinde hizmete açtı. Açılış törenine çok sayıda davetli ile birlikte önemli protokol üyeleri katıldı.

Törende yer alan isimler arasında Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, ETSO Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, PERDER Genel Başkanı Ömer Düzgün, STK ve siyasi parti temsilcileri ile iş insanları yer aldı.

Açılış Konuşmaları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin istihdam ve gelişimine katkı sağlayan yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirterek Düzgün Marketler grubuna teşekkür etti.

Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün ise, "Erzurumlu vatandaşlarımıza hizmet için bugün 25’nci şubemizi Yıldızkent bölgemizde açıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımızı artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin kalkınması noktasında elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasının ardından, yeni şubenin açılış kurdelesi törene katılan protokol tarafından kesildi.

