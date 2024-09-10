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Bakan Şimşek'ten Temmuz İstatistikleri Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, temmuz ayında iş gücü ve sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:56
Bakan Şimşek'ten Temmuz İstatistikleri Değerlendirmesi

Bakan Şimşek Temmuz İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayına ait iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi verilerini aktararak ekonomi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İş Gücü Göstergeleri OVP Hedefleriyle Uyumlu

Şimşek, iş gücü göstergelerinin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu bir seyir izlediğini belirtti. Ekonominin %23'ünü oluşturan sanayi sektöründe büyümenin ılımlı bir biçimde seyretmeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan, yılın 7 ayında yaklaşık 600 bin kişi istihdamın arttığını belirterek, temmuzda işsizlik oranının %8,8 seviyesinde olduğunu anımsattı.

Sanayi Üretiminde Yıllık Artış

Bu kapsamda, sanayi üretiminin 7 ayda yıllık %1,2 oranında arttığını kaydetti. Dış talep koşullarının iyileşmekte olduğunu belirten Şimşek, "İhracat İklim Endeksi, bu durumu destekliyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızdaki talep artışının, üretim ve ihracatımız için faydalı olmasını bekliyoruz," dedi. Yapısal Reformlar ve Dönüşüm

Şimşek, iyileşen dış talep koşullarından en iyi şekilde yararlanmak için verimlilik odaklı üretim, sanayi dönüşümü, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına yapısal reformların önemine vurgu yaptı.

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