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Bakan Uraloğlu, Eskişehir Lojistik Merkezi Temelini Attı

Bakan Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi'nin demir yolu bağlantısının temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:41
Bakan Uraloğlu, Eskişehir Lojistik Merkezi Temelini Attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Eskişehir’de Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temel atma töreninde yaptığı açıklamada, demir yolu kullanımını artırmak üzere önemli bir adıma imza attıklarını belirtti.

İltsak Hatlarının Uzunluğu Artacak

Bakan Uraloğlu, “Mevcut 439 kilometre olan iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarmakla ilgili çalışmaları başlattık63 milyar dolar yatırım yapıldığını da vurguladı.

Hızlı Tren Yatırımları ile Sektör Gelişiyor

Eskişehir’deki programları için Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’dan gelen Uraloğlu, hızlı tren hatlarının ülke genelinde 99 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, demir yolunu modernize etmek adına atılan adımları daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Yeni Projeler ile Lojistikte Atılım

Türkiye’nin coğrafi konumunun sunduğu fırsatları maksimize etmek için yeni projeler geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, “Projelerimizle yalnızca doğu-batı değil, kuzey-güney arasındaki demir yolu ulaşımını da güçlendiriyoruz.” dedi.

Eskişehir’e Stratejik Katkı

Temelini attıkları hat projesinin Eskişehir OSB ve Hasanbey Lojistik Merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayarak, hem maliyetleri düşürecek hem de kara yolu trafiğini azaltacak bir strateji olduğunu vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla 7,5 kilometre ana hat ve 6,5 kilometre terminal bağlantısı inşa edilecektir.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Rekabet Gücü

Uraloğlu, “Hasanbey Lojistik Merkezi’nin etkin kullanımıyla Eskişehir bölgesel bir lojistik üs haline gelecektir,” diyerek, lojistik maliyetlerin düşmesiyle sanayi tesislerinin rekabet gücünün artacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu'ndan Vurgular

Bakan Uraloğlu, sözlerini, “Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı. Etkinlikte, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer yetkililer de yer aldı.

Bakan Uraloğlu, etkinlik sonrasında Eskişehir Valiliği’nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temel atma töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temel atma töreninde konuştu.

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