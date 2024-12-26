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Bakan Uraloğlu: İstanbul'un 1004 Kilometre Metro Hattına Acil İhtiyacı Var!

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için 1004 kilometre metro hattına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:04
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un 1004 Kilometre Metro Hattına Acil İhtiyacı Var!

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İstanbul Ulaşımına Dair Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorunlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bulunan motorlu kara taşıt sayısının 5 milyon 800 bin olduğunu belirten Uraloğlu, bu rakamın kentin yaşamını etkileyen kritik bir sayı olduğuna vurgu yaptı.

1004 Kilometre Metro Hattı Gerekiyor

İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uraloğlu, "Artık İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden çözmek mümkün değil. Bu sorun dünya genelindeki önde gelen metropollerde olduğu gibi, İstanbul’da da daha fazla metro hattı ile yer altına alınmalı." dedi.

Dev Projelerle İstanbul'un Ulaşımını Geliştiriyoruz

Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri panelinde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanına yeni paralel pist uygulamasını tanıtarak, 17 Nisan'da hizmete alınacağını duyurdu. Bu sistemle aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkışı mümkün olacak.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da ulaşım ve iletişim altyapısına son 22 yılda 1 trilyon 206 milyar lira yatırım yapıldığını ve bu yatırımlar sayesinde şehrin ulaşım kalitesinin yükseldiğini belirtti.

Tünel ve Otoyol Projeleri İstanbul'a Nefes Aldıracak

İstanbul'daki trafik sorununu hafifletmeye yönelik projelerin hızla devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Sarıyer Kilyos Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi önemli projeleri de duyurdu. Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy ve diğer kuzey mahallelerine hızlı erişim sağlayacak bu projeler, toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonu artıracak.

Raylı Sistem Ağı Genişliyor

Uraloğlu, İstanbul’da raylı sistem ağının genişlemesi ve modernleşmesi konusunda yaptıkları yatırımların yanı sıra, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin önemine de dikkat çekti. Bu mega projeler, İstanbul'un ulaşım ağına önemli katkılarda bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 150 bin araç geçerken, Avrasya Tüneli'nden ise günde 80 bin araç geçtiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde günlük Marmaray yolcu sayısında bir rekora ulaşıldığını söyleyen Uraloğlu, İstanbul'un havacılık alanında da önemli bir transit merkezi haline geldiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuşma yaptı.

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