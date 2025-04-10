Bakan Uraloğlu'ndan 'Yeni İpek Yolu' Projesi Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nda Kalkınma Yolu Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projeyi "Yeni İpek Yolu" olarak tanımlayarak, Türkiye’nin jeopolitik ve ekonomik ağırlığının güçlü bir şekilde artacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Fav Limanı'ndaki ilk faz çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "Çok yakında Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'nin nihai anlaşmasını imzalayarak, bu stratejik girişimi hayata geçirme yolunda önemli bir eşiği geçmeyi tasarlıyoruz." dedi.

Küresel Ulaştırmanın Temeli Ulaştırma Altyapısı

Küreselleşen dünyada ulaştırma koridorlarının ve transit taşımacılığın ekonomik kalkınmanın temel taşları olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Ulaştırma altyapısına harcanılan her kuruş, ticaretin maliyetini azaltarak ekonomik büyümeyi artıracak." dedi.

Devam eden jeopolitik gerilimlerin, bölgesel çatışmaların ve iklim değişikliğinin yarattığı lojistik zorlukların yük maliyetlerini artırdığını söyleyen Uraloğlu, ulaşım bağlantılarının kesintisiz sürmesi için yenilikçi alternatiflerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Jeopolitik Rolü

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü olduğuna dikkat çekerek, "Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan koridorların tam merkezindeyiz. Orta Koridor ile Kalkınma Yolu Projesi, bu bağlamda kilit bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kapsamlı ulaşım potansiyelini anlatan Bakan Uraloğlu, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye, sadece 4 saatlik uçuş mesafesi ile ulaşabildiğini belirtti. "Ülkemiz, kıtalararası ulaştırma koridorlarının sağlıklı işlemesinde kilit taşı görevi görüyor." dedi.

Kalkınma Yolu Projesinin Avantajları

Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlandığında, Asya ile Avrupa arasındaki geçiş süresinin mevcut deniz yollarına göre 15 güne kadar kısalacağını belirten Uraloğlu, bu bağlantının küresel ticarete önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Proje paydaşlarımızla bir araya gelerek yönetim ve finansman yapısını netleştireceğiz. Bu adımlar tüm ülkeleri zirveye taşıyacak bir dönüm noktası olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları

Son 23 yılda ulaştırma ve altyapıya yapılan 290 milyar dolarlık yatırımın, uluslararası bağlantısallığa olan bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, birçok ilk gerçekleştirdiklerini aktardı. Bükülebilir altyapının halkın refahını artırdığını ifade etti.

Küresel Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu

Bakan Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Küresel Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu'na davette bulunarak, "Bu forum, ulaştırma bağlantısallığı konularının tartışılacağı bir platform haline gelecek" dedi.

Ulaştırma sistemlerinin tam kapasiteyle çalışmasının önündeki engelleri aşmanın önemini vurgulayan Uraloğlu, güçlü bölgesel işbirliklerinin ve ortak standartların ekonomik fırsatların daha adil paylaşımını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yükselen Pazarlar Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yükselen Pazarlar Forumu'na katılarak konuşma yaptı.