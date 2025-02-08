Bakan Uraloğlu: Türkiye, Yüksek Hızlı Tren Üretiminde Lider Olacak

Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da gerçekleştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisi ve taşımacılık alanındaki önemli gelişmelerden bahsetti. Uraloğlu, "Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz," dedi.

23 Yılda Yerli Sanayi Gelişimi

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye’nin yerli sanayiyi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünler ile dünya çapında küresel ihracat ülkesi haline geldiğini ifade etti. Uraloğlu, bir zamanlar basit ürünler için dahi dışa bağımlı olan Türkiye’nin, bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini ürettiğini vurguladı.

Demir Yolu Hedefleri ve Yatırımlar

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını öncelikli sektör olarak belirlediklerini aktararak, "2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık," şeklinde konuştu. Demir yollarının geliştirilmesinin yanı sıra, yerli ve milli demir yolu sistemleri sanayisinin de büyütüldüğünü ifade etti.

İlk Yerli Elektrikli Tren Seti Hizmete Girdi

2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk yerli elektrikli tren setlerinin hizmete alındığını belirten Uraloğlu, ayrıca Yeni Sakarya ismini verdikleri üç setin Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını duyurdu. 2025 yılında 10 set, 2026 yılında 9 set olmak üzere toplamda 19 set daha üretim planladıklarını ifade etti.

Teknolojik Yenilikler ve Gelecek Planları

Bakan Uraloğlu, yeni nesil elektrikli lokomotif ve metro araçlarının üretimine başladıklarını belirterek, bu projelerin Türkiye'nin demir yolu sistemlerinde önemli bir adıma işaret ettiğini vurguladı. “2026-2028 yılları arasında toplam 14 set üretmeyi planlıyoruz,” diyerek, gelecek projeksiyonlarına dair bilgi verdi.

Küresel Hızlı Tren Pazarındaki Hedefler

Uraloğlu, 2024 yılında küresel hızlı tren pazarının ekonomik boyutunun 42,8 milyar dolara ulaşacağını aktararak, “Elbette bu yeterli değil, daha fazlasını hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin demir yolu araçları pazarından daha fazla pay elde etmek için çaba göstereceklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda, elektrikli milli tren setinin gövde kaynağını gerçekleştiren Uraloğlu, üretim hattını gezdi ve projeye katkıda bulunan tüm ekipleri tebrik etti.