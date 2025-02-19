Bakan Uraloğlu: Türksat 6A ile Uydu Gücümüzü Pekiştiriyoruz

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın ilk test yayınıyla Türkiye'nin uydu gücünü arttırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:00
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A ile Uydu Gücümüzü Pekiştiriyoruz

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın Uzaydaki İlk Test Yayınını Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını kutladı. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

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