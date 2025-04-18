Bakan Yardımcısı Alpaslan: Türkiye Turizmde Stratejik Hedeflere Koşuyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye’nin Turizm Potansiyelini Vurguladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm alanındaki hedeflerini açıkladı. Alpaslan, 61 milyar dolar'dan fazla bir turizm geliri ve 62 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin dünya turizminde çok iddialı bir konumda olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Turizm Hedefleri ve Potansiyeli

Alpaslan, Türkiye'nin 2030 yılına kadar 130 milyar dolar turizm geliri hedeflerine ulaşabilecek bir ülke olduğunu ifade etti. "Bizim bu hedeflere ulaşmamız çok kolay," diyen Alpaslan, Türkiye'nin her köşesinin turizm açısından büyük bir zenginlik ve potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Özellikle Muğla'nın bu anlamda önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Tecrübe ve Stratejik Planlar

Alpaslan, turizm sektörünün belirgin bir tecrübeye sahip olduğunu ve bunun büyük bir avantaj olduğunu kaydetti. "Yürütülen çalışmaların Türkiye ölçeğine taşınmasıyla ülkemizin turizmdeki gelişmesi kaçınılmazdır," diye ekledi. Turizm teşvik yasasının devreye girmesiyle Türkiye’de turizmin hızlı bir ivme kazandığını belirtti.

Başarı Hikayeleri ve Stratejik Vizyon

Alpaslan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile turizmin stratejik sektör ilan edildiğini hatırlatarak, son 5 yılda Türkiye’nin pandemi sürecine rağmen bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı'nın bu başarıda özel bir katkısı olduğunu vurguladı.

Panel ve Workshoplar

Etkinlikte Marmaris Belediyesi, Türkiye Otelciler Federasyonu ve çeşitli sektör temsilcileri de yer aldı. Turizm yatırımcıları ile gerçekleştirilen paneller ve Lezzetin Gücüyle Kültürel Köprüler Kurmak Antik Dönem Mutfağı başlıklı workshop da dikkat çekti. Gastronomi uzmanı Ebru Omurcalı'nın yönettiği çalışma, katılımcılara gastronomik zenginlikleri tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye’nin turizmdeki hedeflerine ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, tüm belediyelere yazı gönderildiğini ve her il için bir master planının gerekli olduğunu söyledi. "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştireceğiz," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (GETOB) "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (GETOB) "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.