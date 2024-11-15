Bakan Yumaklı, 2024 Zeytin Rekoltesini Kilis'te Açıkladı

Bakan Yumaklı, Zeytin İle İlgili Beklentilerini Paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis’te düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı için zeytin rekoltesi tahminlerini açıkladı. Yumaklı, Türkiye genelinde bir var yılı olacağını ve zeytin üretiminde %137'lik bir artış beklediklerini bildirdi. Bakan, toplamda 3,6 milyon ton zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini ifade etti.

Kilis Zeytin Festivali’ne Katılım

Bakan Yumaklı, bir dizi ziyareti kapsamında Kilis Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, Kilis Zeytin Festivali’nin açılış kortej yürüyüşüne katıldı. Festival alanında kurulan stantları gezen Yumaklı, zeytin üretiminin büyük bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Zeytin Üretimindeki Yeri

Yumaklı, Türkiye'nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Zeytin üretiminin her aşamasında yoğun bir emek vardır. Bu konuda zengin bir kültüre sahibiz ama emeğimiz yeterince değer görmüyor. Uluslararası arenada dünya zeytin üretiminin %14'ünü biz gerçekleştiriyor, zeytinyağı üretiminde ise 5. sıradayız.” dedi.

Zeytinyağı İhracatında Hedefler

Bakan, önümüzdeki yıl zeytinyağı üretiminin %157'lik bir artışla 475 bin ton olmasını beklediklerini dile getirerek, ihracat hedeflerinin de yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, zeytinyağı sektöründe taklit ve tağşişe yönelik kontrollerin arttığını, bu yıl 374 uygunsuzluk tespit ettiklerini açıkladı.

Yeni Hasat Dönemi İçin Temenniler

Yumaklı, Kilis’in zeytin üretimindeki yerini önemseyerek, “Üretimimizin kaliteli ve verimli olması lazım. Markalaşmanın en önemli şartı verimli ve kaliteli üretimdir,” dedi. 2024 yılının zeytin hasadı için hayırlı, bereketli geçmesini temenni etti. Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ile çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Kilis Valisi Tahir Şahin (solda), ziyarette hazır bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Kilis Valisi Tahir Şahin (solda), ziyarette hazır bulundu.