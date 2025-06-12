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Bakan Yumaklı'dan Sürdürülebilir Tarım Vurgusu: Gelecek 50 Yılı Konuşuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği ve üretim planlaması konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:52
Bakan Yumaklı'dan Sürdürülebilir Tarım Vurgusu: Gelecek 50 Yılı Konuşuyoruz

Geçmiş Değil, Gelecek 50 Yıl

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tarımda bugünü değil, gelecek 25 yılı, 50 yılı konuştuklarını belirtti. Üretim güçlerini mevcut seviyenin üzerine çıkarmanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, bu doğrultuda atılması gereken adımların önemine dikkat çekti.

Gıda Arz Güvenliği ve Türkiye'nin Potansiyeli

Yumaklı, gıda arz güvenliğinin artık herkesin gündeminde yer aldığını, bu konuda doğru bilgilendirme yapmanın kritik olduğunu vurguladı. Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelini anlatarak, "Türkiye, farklı bölgeleri ve iklimi ile önemli bir lojistik kavşak. Dünya nüfusunun büyük bir kısmına birkaç saatlik uçuş mesafesindeyiz." dedi.

Üretim Gücünü İleri Götürme Yükümlülüğü

Bakan Yumaklı, tarımda yalnızca bugünün değil, geleceğin de konuşulması gerektiğini belirterek, "Üretim gücümüzü daha ileri götürmek gibi bir yükümlülüğümüz var," dedi. 4. Tarım Orman Şurası'nda alınan kararların yakında açıklanacağını duyurdu.

Su Verimliliği ve Üretim Planlaması

Tarımda iyi bir üretim planlaması yapılması gerektiğine vurgu yapan Yumaklı, suyu merkeze alarak gerçekleştirilen planlamaların gıda güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti. Su verimliliğinin öncelikli konularından biri olduğunu ifade etti.

Pestisit Denetimleri Hakkında

Üretim alanlarında yapılan pestisit denetimlerinin sonucunda, belirtilen oranların üzerinde kalıntı tespit edilen ürünlerin imha edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, gelecekte ürünlerin barkod sistemine geçirilerek denetimlerin daha şeffaf hale getirileceğini söyledi.

İklim Değişikliği ve Zirai Don Etkileri

Bu yıl ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen zirai don olaylarına dikkat çeken Yumaklı, eksi 20 derece gibi ekstrem hava sıcaklıkları ile 34 ilin ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Bu durum, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor.

(Sürecek)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bloomberg HT tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

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