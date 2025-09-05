DOLAR
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatan' Teması İçin Tekin'e Teşekkür

Bakan İbrahim Yumaklı, yeni eğitim yılının "yeşil vatan" temasıyla başlaması kararına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:08
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, eğitim yılının çevre bilinci vurgusuna destek verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni eğitim öğretim yılının "yeşil vatan" temasıyla başlatılmasına dair kararı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda "Evlatlarımızın ilk dersinin 'yeşil vatan' olması, geleceğimiz adına en değerli yatırımlardan biridir" ifadesini kullandı.

Bakan, paylaşımında çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamayı hedefleyen adım için Tekin ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise AA Editör Masası'ndaki açıklamasında, Yumaklı ile bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı için bir dizi etkinliği birlikte yapma kararı aldıklarını belirterek, eğitim öğretim yılını "Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz yeşil vatan" mottosuyla başlatacaklarını bildirmişti.

Her iki bakanın mesajı, yeni dönemde çevre eğitimi ve orman sevgisinin okullarda öne çıkarılacağına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

