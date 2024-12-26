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Bakan Yumaklı: Destek Hesaplama Sistemi Üreticilere Kolaylık Sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destek hesaplama sisteminin detaylarını açıkladı. Üreticilere büyük kolaylık sunulacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:57
Bakan Yumaklı: Destek Hesaplama Sistemi Üreticilere Kolaylık Sağlayacak

Bakan Yumaklı, 2024 Değerlendirme Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda konuşarak, üreticilerin internet üzerinden destek hesaplama sistemine erişeceklerini müjdeledi. Yumaklı, "Üreticilerimiz, destekhesaplama.tarimorman.gov.tr adresinde bu soruların cevabını bulmuş olacak" dedi.

Gıda Arz Güvenliği ve Üretim Planlaması

Bakan, gıda arz güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu hedefe sürdürülebilir, kaliteli ve verimli üretim ile ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, bu yıl suyu merkeze alan bir üretim planlaması hayata geçirildiğini ve 13 stratejik ürün ile yem bitkileri ürün grubunun bu kapsamda değerlendirileceğini açıkladı.

Yeni Destek Modeli ve Üreticilere Sağlanan Kolaylıklar

Yumaklı, "artık üreticiler hangi ilçede, hangi ürüne, ne kadar destek alacak ve ona göre ekim yapacaklar" diyerek, ilk defa destek tutarlarının üretim döneminden önce açıklandığını belirtti. Ayrıca, gençler ve kadınlar için destekler planlandığına dikkat çekti.

Hayvancılıkta Projeler ve Yatırımlar

Hayvancılık alanında da önemli adımlar atıldığını belirten Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliklerinin damızlık merkezi haline getirildiğini ifade etti. Bununla birlikte, doğrudan üretim desteklerinin toplamının bu yıl 91 milyar lira olduğunu bildirdi.

Denetimler ve Güvenilir Gıda Politikası

Yumaklı, bu yıl 1,3 milyon denetim gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 1,4 milyar lira ceza uygulandığını açıkladı. Ayrıca, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak için denetimlerin artırıldığını vurguladı.

Geçmişten Geleceğe Tohum Koruma

Bakan, yerli ve milli tohumların korunmasına da büyük önem verildiğini ifade ederek, tohum gen bankalarında 121 bin 515 tohumu muhafaza ettiklerini duyurdu.

Doğa Koruma ve Su Yönetimi

Ormanların güçlendirilmesi ve korunmasının yanı sıra, sulama tesisleri için toplam 115 milyar liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, dijital medya yayın yönetmenlerinin katıldığı, 2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, dijital medya yayın yönetmenlerinin katıldığı, 2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda konuştu.

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