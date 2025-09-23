Bakan Yumaklı: Dünya Bankası Destekli 600 Milyon Dolarlık Taşkın Tesisleri

Bakan Yumaklı, Dünya Bankası finansmanıyla Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri kurulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:56
Bakan Yumaklı: Dünya Bankası Destekli Yatırım ile Taşkın Tesisleri Kurulacak

Bakan Yumaklı, ulusal çapta taşkın ve kuraklık yönetimini güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan, projenin Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirileceğini ve kapsam dahilinde 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri inşa edileceğini belirtti.

"Dünya Bankası finansmanıyla uygulayacağımız Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız", dedi Bakan Yumaklı.

Projenin Hedefleri

Proje, taşkın risklerini azaltmak ve su yönetimi kapasitesini geliştirmek üzere tasarlandı. İsimlendirmesinde de yer alan taşkın ve kuraklık yönetimi öncelikleri çerçevesinde, altyapı güçlendirmeleri ve kontrol tesisleri öne çıkıyor.

Finansman ve Beklentiler

Dünya Bankası tarafından sağlanacak finansman, projenin ana kaynaklarından biri olacak. Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, söz konusu finansmanla inşa edilecek tesislerin toplam değeri 600 milyon dolar olarak öngörülüyor.

Yetkililer, projenin uygulanmasıyla taşkın zararlarının azaltılması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi alanlarında somut kazanımlar hedeflediklerini vurguluyor.

