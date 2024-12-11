Bakan Yumaklı: Türkiye Tohumculukta Kendi Kendine Yeten Bir Ülke

Bakan Yumaklı, Tohumculuk Kongresi'nde Güçlü Mesajlar Verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz" diyen Yumaklı, ülkenin gıda arz güvenliğinin tohumculuk alanında korunduğunu vurguladı.

Gıda Arz Güvenliğinde Tohumculuğun Önemi

Yumaklı, bu alanda Türkiye'nin bağlantıları kopsa bile sorun yaşamayacağını belirtti. Tohumun öneminin giderek arttığını ifade eden Bakan, bakanlık olarak tohum üretimi için gerçekleştirilen politikaların önemine dikkat çekti.

Rekabet Gücünü Arttırma Çabaları

Bakan, son 22 yılda sektörü geliştirmek adına önemli mevzuat yenilikleri yapıldığını aktararak, hibe destekleri, kredi destekleri ve yatırım projeleri ile tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı. Yumaklı, "Tohum yetersizliği yaşanan türlerde ülke içindeki üretimi artırdık, verim ve kalite açısından en gelişmiş standartları hedefledik" dedi.

İklim Değişikliği ile Mücadele Programları

İklim değişikliği gibi zorluklarla başa çıkmak için özel ıslah programları yürüttüklerini aktaran Bakan, şu ana kadar 79 çeşit tescil ettiklerini ve üretimde %20 artış sağladıklarını belirtti.

Yerli Tohum Üretiminde Büyük Başarı

Yapılan çalışmalara göre, yurt içinde kullanılan her 100 kilogram tohumun %97'sinin yerli üretim olduğunu belirten Yumaklı, son 22 yılda tohumluk üretiminin 145 bin tondan 1,3 milyon tona çıktığını kaydetti. Ayrıca, Türkiye ürettiği tohumları 117 ülkeye ihraç ederek, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağladığını bildirdi.

Ortak Üretim Modeli ile Güçleniyoruz

TİGEM ile özel sektör arasında ortak üretim modeli başlatacaklarını dile getiren Yumaklı, bu modelin yerli tohumculuğu geliştireceğini söyledi. "Bu sayede TİGEM'in geniş arazi gücü ve tecrübelerini özel sektörün dinamizmiyle birleştireceğiz" diye ekledi.

İşbirlikleri ile Sektörün Geleceği

TAGEM ile TÜRKTOB arasında işbirliği protokolü imzalanacağını belirten Yumaklı, bu protokolle AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye, Tohumculukta Artık Bir Otorite

Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta bağımsız bir ülke olduğunu ve 37 ata tohumunun tescil edildiğini, 12 çeşidin daha tescil edileceğini sözlerine ekledi. "Türkiye, tohumculuk konusunda artık dünya çapında otorite olarak kabul edilirken, bu sektörü geliştiren gençler ve mühendislerle geleceğimizi güvence altına alıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler ile TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay arasında tarımsal AR-GE konusunda işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından gerçekleştirilen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından gerçekleştirilen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde konuşma yaptı.