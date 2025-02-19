Bakan Yumaklı: Virüslü Domates Tohumları Mahrecine İade Edildi

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, virüslü domates tohumlarının mahrecine iade edildiğini açıkladı, endişe edilecek bir durum olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:52
Bakan Yumaklı: Virüslü Domates Tohumları Mahrecine İade Edildi

Bakan Yumaklı'dan Virüslü Domates Tohumları Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye gönderilen domates tohumlarında virüs tespit edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, tohumların mahrecine iade edildiğini ve bu durumun ilk kez yaşanmadığını belirtti.

Ürün Kontrolleri Sıfır Toleransla Devam Ediyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yumaklı, Türkiye’ye giren ürünlerin standartlara göre denetlendiğinin altını çizdi. Bu sürecin sıfır toleransla sürdüğünü ifade eden Yumaklı, gelen ve uyumlu olmayan ürünlerin tespit edilerek geri gönderildiğini kaydetti.

İhraç Edilen Ürünlerin İadeleri

Son günlerde ihraç edilen ürünlerde yüksek oranda pestisit tespit edildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yumaklı, “Tespit edilenleri ülkeye almadan imha ediyoruz.” dedi. Türkiye’ye iade edilen ürünlerin tamamının pestisit nedeniyle geri gönderildiği bilgisinin yanlış olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu ürünlerin bazılarının aflatoksin kaynaklı sorunlardan dolayı da geri dönmüş olabileceğini belirtti.

Denetimlerin Sıkılaştırılması

Yumaklı, denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını ve herhangi bir firmanın birden fazla geri dönmesi durumunda yeni analizler yapıldığını belirtti. “Pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen ürünlerde yüzde 35 oranında azalma var.” diyen Yumaklı, bu oranın daha da düşürülmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

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