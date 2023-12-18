Bakanlığın öğrenci desteği bitmek bilmiyor! Ay sonuna kadar 12 bin 800 TL-18.000 TL ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaş sunulan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. İhtiyaç sahibi olarak onay alan hanelere ya da bireylere özel, ihtyiacına göre şekillenen destek ödemeleri sürdürülürken, geçtiğimiz hafta başlatılan deprem bölgesindeki öğrenciler için destek başvuruları devam mediyor. 29 Aralık'a kadar süregelecek olan başvurularda deprem bölgesinde yaşayan ve özel okula giden öğrenciler faydalanabilecek. Bu destek teminatı ise MEB tarafından sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek ile alakalı e-kılavuz Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanmış bulunuyor. 2023 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'in 2 ilçesinde yer alan özel okullarda öğrenim hayatına devam eden ya da bu okullara geçiş yapan öğrencileri ilgilendiren eğitim öğretim desteği başvuruları devam ediyor. Eğitim bursu adı altında MEB tarafından sağlanan bu destek okulun kademesine ve öğrenci sayısına göre değişkenlik gösteriyor





Öğrencilere sunulan bu destekten faydalanabilmek için yukarıda bahsi geçen illerde ve özel okuldan okunması ya da bu okullara nakil talebinde bulunulmuş olması şart koşuluyor. Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine sağlanan bu destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru yapabilmesi için kayıtlı olduğu okul yönetimine istenen belgeleri sunması gerekiyor.

ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

İlk etapta 40000 öğrenciye sağlanacak olan burs, öğrenim görülen eğitim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Okul öncesi kurumları için 12.800 TL destek sağlanacak iken İlkokullarda öğrenim gören öğrenciye 15.400 TL destek ödemesi yapılacak. Ortaokul öğrencilerine ise 18.000 destek sağlanacağı bakanlık tarafında açıklanmış bulunuyor.

4 Aralık'ta başlayan başvurular 29 aralık'a kadar devam ediyor. Destek almaya hak kazanan öğrencilerin 15 Ocak 2024 tarihinde açıklanması beklenirken özel okullara kayıt ve nakil işlemlerinin 9 Şubat'a kadar tamamlanacağı öngörülüyor. Yapılan başvurular sonrasında ek yerleştirme ile alakalı olarak verilen tarih de 16 Şubat 2024 olarak karşımıza çıkıyor