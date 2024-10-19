DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.324.292,3 0,06%

Bakanlıklarda Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı bakanlıklarda atama ve görevden alma süreçleri Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:51
Bakanlıklarda Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Bakanlıklara İlişkin Yeni Atama ve Görevden Almalar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçerli olan yeni atama ve görevden alma işlemleri dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Atamaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda şu anda açık bulunan pozisyonlara 17 vergi başmüfettişi ve 2 vergi müfettişi atandı.

Ticaret Bakanlığı'ndaki Atama Süreci

Ticaret Bakanlığı kapsamındaki açık kadrolara ise 13 ticaret başmüfettişi ve 1 ticaret müfettişi atanması uygun görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Görev Değişiklikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da bazı önemli görevden almalar gerçekleşti. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alındı. Yeni atamalara göre: 2. Bölge Müdürü olarak Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğü için Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğü için Melikunnas Özkaya görevlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Atama Detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaris Bölge Liman Başkanlığı'na ise Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevlendirildi. Ceyhan, İskenderun, Karadeniz Ereğli, Mersin ve Tuzla Bölge Liman Başkanlıklarına atanan isimler ise sırasıyla Mustafa Yılmaz, Atilla Piralioğlu, Bülent Eyüpoğlu, Aytekin Sarıca ve Ahmet Porsuk olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ile Yabancı Para Değişimleri
2
Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda Gençlere Destek Olacak
3
Anadolu Tarım İşletmesi'nde 2025 İçin Beklenti: 2500 Kuzu Doğumu
4
Yatırımcı Rehberi: Piyasalardaki Son Gelişmeler
5
GİB'den Sahte E-posta Uyarısı: Dikkatli Olun!
6
ICA, Otonom Kamyon Projesiyle IRF Kongresi'nde Ödül Kazandı
7
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor