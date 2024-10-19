Bakanlıklarda Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Bakanlıklara İlişkin Yeni Atama ve Görevden Almalar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçerli olan yeni atama ve görevden alma işlemleri dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Atamaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda şu anda açık bulunan pozisyonlara 17 vergi başmüfettişi ve 2 vergi müfettişi atandı.

Ticaret Bakanlığı'ndaki Atama Süreci

Ticaret Bakanlığı kapsamındaki açık kadrolara ise 13 ticaret başmüfettişi ve 1 ticaret müfettişi atanması uygun görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Görev Değişiklikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da bazı önemli görevden almalar gerçekleşti. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alındı. Yeni atamalara göre: 2. Bölge Müdürü olarak Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğü için Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğü için Melikunnas Özkaya görevlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Atama Detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaris Bölge Liman Başkanlığı'na ise Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevlendirildi. Ceyhan, İskenderun, Karadeniz Ereğli, Mersin ve Tuzla Bölge Liman Başkanlıklarına atanan isimler ise sırasıyla Mustafa Yılmaz, Atilla Piralioğlu, Bülent Eyüpoğlu, Aytekin Sarıca ve Ahmet Porsuk olarak belirlendi.